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  4. CHP'li Yavuzyılmaz, ''İşte vurgunun belgesi'' deyip sordu: ''Zararına dolar satanlar kimler ?''

CHP'li Yavuzyılmaz, ''İşte vurgunun belgesi'' deyip sordu: ''Zararına dolar satanlar kimler ?''

CHP'li Yavuzyılmaz, ''İşte vurgunun belgesi'' deyip sordu: ''Zararına dolar satanlar kimler ?''

CHP'li Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabından zararına dolar satışıyla ilgili "işte vurgunun belgesi'' deyip "3,65 liradan zararına dolar satanlar kimler, hangi kurumlar?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tasarruf sahiplerinin kurdaki artış nedeniyle TL mevduat hesaplarından uzaklaşmasına karşı "yeni bir finansal alternatif" sunduklarını duyurmuştu. Erdoğan'ın açıklamasından önce 18,36 seviyesine kadar yükselen dolar/TL kurunun, açıklamanın ardından 12,3'e kadar gerilediği görülmüştü.

 CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabı Twitter'dan, "3,65 liradan zararına dolar satanlar kimler, hangi kurumlar?" ve  "3,65 liradan dolar alarak devasa kar’lar elde edenler kimler?" sorularını yöneltti. 

Yavuzyılmaz aynı paylaşımında 'vurgunun belgesini' de ekleyerek, "20 Aralık’ta 18,36 lirayı gören doların, 21 Aralık sabahı borsada anormal bir şekilde 3,65 liraya kadar satışının yapıldığını tespit ettik" dedi. CHP'li vekil paylaşımlarının devamında, "Sadece iptal edilen işlemler, kontrat sayısı konusu değil, işlemler iptal edilene kadar geçecek sürede piyasa manipüle edilmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımları şu şekilde:

 

Etiketler Deniz Yavuzyılmaz CHP dolar dolar satışı
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