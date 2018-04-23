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  4. 23 Nisan 2018 16:59

CHP'li Yılmaz'dan adaylık için yeni açıklama

Cumhurbaşkanı aday adayı olan CHP'li Öztürk Yılmaz, sosyal medyada çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP'li Yılmaz'dan adaylık için yeni açıklama
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Cumhurbaşkanı aday adaylığını açıklayan CHP'li milletvekili Öztürk Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanı Aday Adaylığımı açıklamamın ardından panikleyerek beni fütursuzca ve ciddiyetsiz bir şekilde eleştiren marjinal çevrelerin bu kararım üzerinde hiç bir kıymeti harbiyesi yok.

Zira bu insanları tanıyorum ve ne sinsi planlar peşinde olduklarını çok iyi biliyorum. Eleştirilerden anlayın. Korktular ve planları bozuldu.

Bu parti de bu ülke de bizim. Erdoğan’ın bütün planlarını akıl, sabır ve bir stratejiyle boşa çıkarıp seçimi alacağıma inancım sonsuz. Bu defa bizim adayımızla bunu başarmak zorundayız. Yeter ki Sayın Genel Başkanımız ve partimiz bana bu şerefli görevi tevdi etsin.

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