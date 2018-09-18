CHP'liler yeni havalimanı inşaatına alınmadı

Çalışma koşulları ve yaşam koşullarına karşı havalimanı işçilerinin başlattığı eylemin ardından dün Veli Ağbaba, Canan Kaftancıoğlu ve milletvekilleri havalimanının bulunduğu inşaat alanına gitti.

Cumhuriyet gazetesinden Ali Açar'ın haberine göre 10 km kala önleri bariyerler ve TOMA ile kesilen CHP’liler içeri alınmazken Ağbaba, Kaftancıoğlu ve milletvekilleri Şişhane’deki İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. CHP’nin ilk günden itibaren yaşanan dramı yerinde gördüğünü belirten Kaftancıoğlu, “Uçan saraylarını bir an önce havalimanına indirmek için emekçisini telef eden zihniyet, bir an önce piramitlerini bitirmek için emir veren firavunları anımsatmıyor mu?” dedi.

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Havalimanının 29 Ekim’e yetiştirilemeyeceği yönünde iddiaların bulunduğunu söyleyen Ağbaba, “Şimdiye kadar yapamadıkları için hep bahaneler bulmuşlardı. Bahane bitti. Şimdi sıra işçilere geldi. 29 Ekim’e yetişemeyecek havalimanı inşaatının bitirilmemesi için işçilerin engellediğini söylüyorlar ve bunu yayıyorlar. Fatura işçilere kesilmek isteniyor. 29 Ekim’de yetiştiremedikleri için suçu ya işçiye, ya CHP’ye atacaklar” diye konuştu. İşçilerin iddialarını da gündeme taşıyan Ağbaba, “Şantiyede iş kazasında yaşamını yitiren işçilerin çoğunda baret ve emniyet kemeri olmadığı söyleniyor. Daha vahimi, hayatını kaybeden işçilere daha sonradan kemer ve baret takılması iddiasıdır. Bu iddialar araştırılmalıdır. Yine vergiden ve sigortadan kaçırmak için işçilerin maaşlarının elden ödendiği iddiaları var. Binlerce işçi insanca çalışma ortamı isteyip eylem yaparken, Çalışma Bakanı’nın nerede” ifadelerini kullandı. Ağbaba, “Bu ülkede devletin bütün sırlarının olduğu kozmik odaya izin veriliyor. Milletvekilleri sokulmuyor. Acaba neyi gizlemeye çalışıyorlar” diye tepki gösterdi.

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