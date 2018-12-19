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  4. 19 Aralık 2018 07:59

CHP’lilere soruşturma

CHP'li milletvekili Eren Erdem'in tutuklanmasının ardından İstanbul Adliyesi önünde düzenlenen basın açıklamasına katılan CHP'lilere soruşturma açıldı.

CHP’lilere soruşturma
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Eski CHP milletvekili Eren Erdem’in FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınarak, 29 Haziran 2018’de tutuklanmasının ardından aynı gün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde düzenlenen basın açıklamasına katılan CHP milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve avukat Efkan Bolaç hakkında “FETÖ propagandası yapmak” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Tanal hakkında yürütülen soruşturma ise fezleke hazırlanmak üzere ayrıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberine göre başlatılan soruşturmayla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan avukat Efkan Bolaç soruşturmayı yürüten savcı ile görüştüğünü belirterek “Atatürk, ‘beni Türk hekimlerine emanet edin’ demiş. Ancak savcı beye, beni Türk yargısına emanet etmeyin. Ne yapacağı belli olmaz dedim” diye konuştu. Yürütmenin başındaki ismin gazeteci Fatih Portakal’ı hedef aldığına da değinen Bolaç, “Savcıları sopa olarak kullanıp, insanları hizaya getirmeye çalışıyorlar. Bugünler de geçecek. Açılan davaları madalya olarak takacağım” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise kendisinin yıllardır terör örgütlerine karşı mücadele yürüttüğüne dikkat çekti.

 
 

Cumhuriyet

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