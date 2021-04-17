CHP'lilerin ve HDP'lilerin fezlekeleri Meclis'te

TBMM'ye 20 dokunulmazlık fezlekesi daha ulaştı. Fezlekelerden 10’u CHP, 10 adedi ise HDP'lilerle ilgili.

CHP milletvekillerinden fezlekesi TBMM’ye yeni ulaşanlar arasında Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık, Bülent Kuşoğlu, Seyit Torun, Onursal Adıgüzel, Gülizar Biçer Karaca, Gamze Akkuş İlgezdi ile Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ve eski MYK üyeleri Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Aykut Erdoğdu bulunuyor.

Üç gün önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek, Veli Ağbaba, Fethi Açıkel, Faik Öztrak ile eski MYK üyeleri İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Genel Başkan Başdanışmanı İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında düzenlenmiş olan fezlekeler TBMM’ye ulaşmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fezlekesinde, CHP’nin hazırladığı ve hakkında toplatılma kararı verilen “21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı” broşürü gerekçe gösterilerek 27. dönem milletvekili olan bir önceki dönemin MYK’sı hakkında soruşturma yürütüldüğü ortaya çıkmıştı.

Böylece önceki CHP MYK’sında yer alan genel başkan yardımcıları hakkında soruşturma başlatılmış ve bu kapsamında tüm yöneticilerle ilgili ayrı ayrı düzenlenen fezlekeler TBMM’ye gönderilmiş oldu.

Kılıçdaroğlu ile CHP milletvekillerine yöneltilen suçlamalar, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Halkı kin ve düşmanlığına alenen tahrik ve aşağılama”, “İftira”, “Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret.”

Meclis Başkanlığı'na sunulan fezlekeler arasında 10 HDP’li milletvekili hakkında 12 fezleke de yer aldı. fezlekeleri Meclis’e gönderilen HDP’li milletvekilleri şöyle:

“Sezai Temelli, Semra Güzel, Murat Çepni, Dersim Dağ, Tulay Hatımoğulları Oruç, Sezai Temelli, Hüda Kaya, Murat Sarısaç, Hakkı Saruhan Oluç, Feleknas Uca, Pero Dundar.”

ANKA