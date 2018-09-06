CHP'nin 2,5 milyon sahte oy iddiasıyla ilgili sürpriz ayrıntı

Milliyet gazetesi yazarı Melih Aşık, CHP'li Haluk Pekşen'in 'sahte oy' açıklamasını köşesine taşıdı. CHP PM toplantısında sunumu yapılan ve '2.5 milyon sahte oy kullanılmıştır' tespitinin yer aldığı belirtilen raporun ilgili kısmına ulaşılmadığı iddia edildi.

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'li Haluk Pekşen'den çok konuşulacak 'sahte oy' iddiası geldi. Pekşen, CHP Parti Meclisi Toplantısı'nda yapılan bir araştırma sunumuna göre 2.5 milyon sahte oy kullanıldığını ifade etti. Bu iddiayı köşesine taşıyan Melih Aşık, söz konusu raporu sunan şirketin internet sitesinde de ilgili kısmın yer almadığını belirtti.

24 Haziran seçimleriyle ilgili 2,5 milyon sahte oy iddiası