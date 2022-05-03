CHP'nin acı günü: Kemal Demirel hayatını kaybetti

Eski CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel (67), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TBMM 22’nci ve 23’üncü dönem CHP Bursa milletvekili olan Kemal Demirel, kanser tedavisi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Kentteki ‘tren’ projeleriyle ilgili olan çalışmalarıyla tanınan Demirel’in yarın düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “22 ve 23'üncü dönem Bursa milletvekilimiz Kemal Demirel'in vefatından büyük üzüntü duydum. Bursa için büyük emekleri olan, uzun süredir hastalığı nedeniyle tedavi görmesine rağmen Bursa treni için mücadeleyi bırakmayan Kemal Demirel’e Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

KEMAL DEMİREL KİMDİR?

Kemal Demirel, 17 Mayıs 1955'te Kırklareli'nde doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Gülter'dir.

Eğitimci; Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek Okulu ile Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'nu bitirdi.

Bursa'da özel eğitim kurumunda üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi olarak görev yaptı. Bursa Bal-Göç, Bursa Eğridereliler, Batı Trakya Dayanışma, Rumeli Türkleri Dayanışma Dernekleri üyesi