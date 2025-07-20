CHP'nin acı günü: Lale Karabıyık hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören eski CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık (60), yaşamını yitirdi.

Önceki dönem CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, bu sabah Bursa’da tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. 1 çocuk annesi olan Karabıyık, bir süredir yumuşak doku kanseri tedavisi görüyordu. Prof. Dr. Karabıyık için yarın saat 10.00’da akademisyen olarak görev yaptığı Bursa Uludağ Üniversitesi’nde tören düzenlenecek. Bursa Ulu Cami’de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından, cenazesi memleketi Bilecik’e gönderilecek olan Karabıyık, burada ikindide aile mezarlığında toprağa verilecek.

TBMM’DE 3 DÖNEM GÖREV YAPTI

Karabıyık, 2015 yılında CHP Bursa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiş ve aralıksız olarak 3 dönem görev yapmıştı. Aynı zamanda CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Karabıyık, özellikle eğitim politikaları konusundaki çalışmalarıyla tanınıyordu. 2023'ün ikinci yarısında TBMM milletvekilliği sona eren Prof. Dr. Lale Karabıyık, akademik kariyerine Uludağ Üniversitesi'nde devam ediyordu.

DERS KİTAPLARI VE AKADEMİK MAKALELERİ BULUNUYOR

22 Ağustos 1965'te Bilecik'te doğan Lale Karabıyık, 1986 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1989'da yüksek lisans, 1993'te doktora derecelerini tamamladı. 1994'te yardımcı doçent, 1999'da doçent, 2005'te profesör ünvanını aldı. Muhasebe ve finans alanında uzmanlığı bulunan Karabıyık, akademide dekan yardımcılığı, senato üyeliği, enstitü müdürlüğü gibi birçok idari görev üstlendi. 6 ders kitabı, 29-39 arasında akademik makale, çalışmalar ve ödüller yayımladı. Erasmus+, TÜBİTAK, Horizon EU gibi uluslararası projelerde aktif rol aldı. (DHA)

DHA