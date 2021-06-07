''CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İlhan Kesici olmalı''

2023 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı CHP'nin, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'yi aday göstermesine yönelik düşüncelere bir yenisi daha eklendi.

Gazeteci Erhan Dargeçit, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının "temiz, namuslu, ahlaklı, dürüst bir isim olarak tüm Türkiye’de bilinir" diyerek CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici olması gerektiğini yazdı.

"Kim aday olur bilmem ama aday olmayacakları biliyorum" diyen Dargeçit yazısını şöyle sürdürdü:

CHP aday olarak gerek Kemal Kılıçdaroğlu’nu, gerekse Büyükşehir Belediye Başkanlarını konuşmaktansa oraları sağlama alıp, yeni, halkın seveceği, güveneceği bir adayla seçimlere hazırlanmalıdır. Ve Millet İttifakı eğer seçim kazanmak istiyorsa bu adayda birleşebilmelidir.

Şimdi genelde böyle yazınca hemen karşı çıkmak adına “bilmiş bilmiş yazıyorsun, kim olacak o zaman” diye itiraz edenler çıkıyorlar. Ayakları havada kalmasın diye onu da yazayım. Mesela CHP içerisinde hem CHP’lilerin, hem diğer muhalefet partilerinin, hem muhafazakar, hem milliyetçi ve de hem liberal kesimin sevebileceği çok bariz sevilen bir isim vardır. İlhan Kesici…

İlhan Kesici, sanırım herkes kabul edecektir; temiz, namuslu, ahlaklı, dürüst bir isim olarak tüm Türkiye’de bilinir. Bilgisi ve birikimi, bilhassa ekonomi anlamında herkesçe kabul edilir. Ve tam da şu zamanlarda istenilen ve aranılan siyasi ahlak sahibi ve dürüst siyasetçi imajına da gayet iyi oturan bir isimdir. Kendisini şahsen tanımam ama halk arasındaki imajından biliyorum ki vatandaş böyle düşünüyor.

Sayın Kesici aday olur mu olmaz mı bilmem ama Ekrem İmamoğlu’nun veya Mansur Yavaş’ın adaylığının kesinlikle yanlış olacağını bilirim. Dolayısıyla da “başarılı belediye başkanı başarılı genel başkan olur” gibi, “başarılı belediye başkanından başarılı cumhurbaşkanı olur” gibi bir algıya kapılmadan düşünmek gerekir. Belediye başkanlığında başarılı olan birisinin diğer görevlerde de başarılı olacağı gibi bir sonuç çıkmaz. Ama tüm toplumun kabul ettiği bir isim, arkasına bir de örgütsel gücü alırsa seçim kazanmak hiç de zor olmaz.