CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu partisinin Ankara Çankaya ilçe binasında Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı olarak bahsetti.

CHP Çankaya İlçe binası yapılan tadilattan sonra kapılarını yeniden açtı. Açılışa, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını vurgulayan açıklamalar damga vurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve sagılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum” ifadeleri ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olacağını yönünde güçlü sinyaller verdi.

BELEDİYE BAŞKANLARI DA AYNI VURGUYU YAPTI

Sadece Kuşoğlu değil, CHP’li belediye başkanları da aynı vurguyu yaptı. CHP’li Yenimahelle Belediye Başkanı Feyhi Yaşar, “Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin beşiğidir. Ülkenin içinde bulunduğu koşulları biliyorsunuz. Bu koşullardan kurtulmanın yolu, kol kola, yürek yüreğe Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetine sahip çıkmaktır.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı yapmak bu ülkede; namusu, adaleti yenide tescil etmek için kol kola, yürek yüreğe çalışarak başaracağız. Çünkü her yerde başardık, burada da başaracağız. Yapılacak genel seçimlerde iktidara yürüyeceğiz” dedi.

“Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin merdivenlerinden tek tek çıkacağız ve Mansur Başkanı oraya oturtacağız demiştim” diyen CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Oturttuk mu?, Belediyeyi haramilerden kurtardık mı?” diye sordu, CHP’liler de “evet” diye haykırdı.

Taşdelen, “İlk seçimde sandık önümüze geldiğinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Çankaya Köşkü’nün merdivenlerinden köşke oturtacağız” dedi.

Bir süredir erken seçim çağrısı yapan Millet İttifakı’nın anketlerdeki yükselişi muhalefet kanadında heyecan yarattı. Bu heyecan parti binasının açılışına da yansıdı. Açılış kongre havasında gerçekleşti. CHP’liler, “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları attı.