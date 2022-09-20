  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'nin düşük oy aldığı ilde Kılıçdaroğlu'ndan ilginç ifadeler

CHP'nin düşük oy aldığı ilde Kılıçdaroğlu'ndan ilginç ifadeler

CHP'nin düşük oy aldığı ilde Kılıçdaroğlu'ndan ilginç ifadeler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da ilginç bir ifade de bulundu.

Elazığ’da vatandaşlara seslenen ve öz eleştiri yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ankara’da oturduk, nutuklar attık ’bize oy verin’ dedik. Siz de vermediniz, haklısınız” dedi. CHP Elazığ'da 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı olarak İYİ Parti adayını desteklemişti. İl geneli sonuçlarında AK Parti birinci MHP ikinci İYİ Parti ise üçüncü parti olmuştu.

ÖZELEŞTİRİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Programları çerçevesinde Elazığ’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, öz eleştiri yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Elazığ’ın bu bölge için ne kadar değerli bir kent olduğunu biliyorum. Elazığlıların gücünü ve çalışkanlığını da biliyorum. Burada oyumuzun düşük olduğunu da biliyorum. Oyumuzun düşüklüğü kabahati sizlerde değil bizde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi’ndedir.

"OY VERMEDİNİZ HAKLISINIZ"

Gelmedik, oturmadık, konuşmadık, çayınızı içmedik, yemeğinizi yemedik. Ankara’da oturduk, nutuklar attık ’bize oy verin’ dedik. Siz de vermediniz, haklısınız. Şimdi Türkiye coğrafyasını adım adım geziyorum. Şimdi geliyorum, oturuyorum, konuşuyorum, dertleşiyorum. Her bir sorunuza samimi olarak cevap veriyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç ve Muharrem Erek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Elazığ İl Başkanı Çağlar Duran ve parti üyeleri eşlik etti.

Etiketler chp Kemal Kılıçdaroğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ece Seçkin beline kadar yırtmaçlı eteğiyle sosyal medyayı salladı
76'lık süperstar Ajda Pekkan'ın filtresiz hali ortaya çıktı
Erdoğan'dan tepki çeken enflasyon hesabı
Türkiye ''Dur ben geçeyim de, çirkinim ben'' diyen belediye işçisini konuşuyor
''Sosyal konut''taki taksit zamları hesaplandı! İşte 20 yıl sonra cebinizden çıkacak para
Dolardan bir rekor daha: 18,32!
Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde dikkat çeken an
Bir seçim anketi daha açıklandı; AK Parti artık zirvede tek başına değil!
''Yolsuzluk dosyalarını Erdoğan'a götürdüm. Başıma gelmeyen kalmadı''
AK Partili seçmen Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesip, helallik istedi