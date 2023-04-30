  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'nin Hedeflemeli ''Kiraları Düşüreceğiz'' Reklamı Sosyal Medya'nın Gündemine Oturdu

CHP'nin Hedeflemeli ''Kiraları Düşüreceğiz'' Reklamı Sosyal Medya'nın Gündemine Oturdu

CHP'nin Hedeflemeli ''Kiraları Düşüreceğiz'' Reklamı Sosyal Medya'nın Gündemine Oturdu
Güncelleme:

Son zamanlarda kira fiyatları sosyal medyada en çok konuşulan konu olurken, bazı emlak sitelerinde kiralık konut araması yapan ziyaretçilerin karşısına fahiş fiyatları olan kiralık konutlara atıfta bulunan Cumhuriyet Halk Partisinin, kiraları düşüreceğiz reklamları görüntülenmeye başladı.

Türkiye seçime gidiyor. Birçok parti reklamlar ile seçmen karşına çıkıyor. CHP’nin reklamları ise bu ara daha sık seçmen karşına çıkmaya başladı. 

Bazı emlak sitelerinde ise satılık konut araması yapılınca Kılıçdaroğlu’nun “Yabancılara konut satışıyla vatandaşlık verilmeyecek” reklamı görüntüleniyor. Reklamı görenler sosyal medyadan paylaşım yaparak yorumda bulunuyor.

Son zamanlarda kira fiyatları sosyal medyada en çok konuşulan konu olurken, bazı emlak sitelerinde kiralık konut araması yapan ziyaretçilerin karşısına fahiş fiyatları olan kiralık konutlara atıfta bulunan Cumhuriyet Halk Partisinin, kiraları düşüreceğiz reklamları görüntülenmeye başladı.

Son zamanlarda kira fiyatları sosyal medyada en çok konuşulan konu olurken, bazı emlak sitelerinde kiralık konut araması yapan ziyaretçilerin karşısına fahiş fiyatları olan kiralık konutlara atıfta bulunan Cumhuriyet Halk Partisinin, kiraları düşüreceğiz reklamları görüntülenmeye başladı.

Etiketler kemal kılıçdaroğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akşener Isparta'da: Hacı kadınım ben, ağzıma alkol değmedi
Naci Görür'den İstanbul için korkutan deprem uyarısı
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Asgari ücret 30 bin lira...
Burası Tokat: Bu mahalleden geçmek büyük ustalık istiyor!
Erdoğan Ankara'da: ''Biz görevdeyken, Ne Selo çıkabilir ne de o bebek katili çıkabilir''
İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapalı
Şırnak'tan acı haber: 2 asker şehit oldu
İzmir'deki lüks sitede çıkan yangınla ilgili yeni gelişme
Dünyaca ünlü sahilde turist yoğunluğu: Plaj tıklım tıklım oldu
Millet İttifakı tam kadro İzmir'de! Dikkat çeken mesajlar