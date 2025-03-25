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CHP'nin İBB Başkan Vekilliği için adayı belli oldu

CHP'nin İBB Başkan Vekilliği için adayı belli oldu
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in yaptığı açıklamada, CHP’li meclis üyeleriyle yaptığı toplantıda “Adayımız Nuri Aslan’dır” dediği öğrenildi.

Eski CHP'li vekil ve gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) başkan vekilliği için CHP’nin adayını kamuoyuna duyurdu.

Yarkadaş, paylaşımında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’in partisinin adayını açıkladığını ifade etti.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi amacıyla yapılan toplantıda, Gökhan Zeybek’in “Adayımız Nuri Aslan’dır” şeklinde konuştuğu belirtildi.

Bu açıklama, CHP’nin meclis üyeleriyle gerçekleştirdiği kapalı grup toplantısında yapıldı. Yarkadaş’ın paylaşımına göre Nuri Aslan, yarın gerçekleşecek olan İBB Başkan Vekili seçiminde CHP’nin resmi adayı olarak gösterilecek. Toplantının saat 21.02 itibarıyla halen devam ettiği bilgisi de paylaşımda yer aldı.

Nuri Aslan kimdir ?

Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas’ta doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mesleki kariyerine özel sektörde başlayan Aslan, çeşitli dönemlerde genel müdürlük görevlerinde bulundu.

Aslan, 1999-2004 yılları arasında Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Ardından pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif roller üstlendi. Bunlar arasında:

2009-2017: Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği

2014-2018: BEYSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı

2014-2021: İSİFED Yönetim Kurulu Üyeliği

2009-2020: KODAV Başkan Vekilliği

2011-2019: Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği gibi görevler yer alıyor.

Meclis üyeliği ve başkan vekilliği

2019-2024 döneminde hem Beylikdüzü Belediyesi hem de İBB Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden seçilen Aslan, 15 Nisan 2024’te İBB Meclisi 1. Başkan Vekilliği görevine getirildi.

Nuri Aslan, evli ve üç çocuk babasıdır. Hem siyasi hem de sivil toplum tecrübesiyle öne çıkan Aslan’ın yeni görevi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki idari sürecin sürekliliğini sağlamak açısından önem taşıyor.

Etiketler Nuri Aslan CHP ibb istanbul büyükşehir belediye başkanlığı
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