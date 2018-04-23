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  4. 23 Nisan 2018 22:32

''CHP'nin iki adayı belli oldu'' iddiası !

FOX TV'nin haberine göre CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 2 ismin belli olduğu iddia edildi.

''CHP'nin iki adayı belli oldu'' iddiası !
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FOX TV'nin haberine göre CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için iki isimin üzerinde duruluyor.

FOX TV Ana Haber bülteninde gündemi sarsan bomba bir iddiada bulunuldu.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki aday adaylarının Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce olduğu belirtildi. CHP'nin adayları arasında İlhan Kesici ve Murat Karayalçın'ın da olduğu ancak son değerlendirmede aday sayısının ikiye düşürüldüğü ifade edildi.

CHP'nin yarın gerçekleşecek olan parti meclisinde Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce arasından birinin aday olarak açıklanacağı dile getirildi.

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