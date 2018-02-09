CHP'nin ikinci isminden olay açıklama

Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile partisinin Aydın il başkanlığını ziyaret etti ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ağbaba, 2014'te Cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdikleri MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ile ilgili hala bazı soruların gündeme geldiğinini belirterek, şunları söyledi:

"Kararımız doğru olsaydı bugün Ekmeleddin İhsanoğlu cumhurbaşkanı olurdu. Bu tartışmayı bitiriyoruz. 4 tane kurultay geçti. Artık önümüze bakıyoruz. Yanlış yapma lüksümüz var mı? Yok. Bizim de sizin de partiyi yönetenlerin de yanlış yapma lüksü yok. Bakın ders çıkardık diyoruz. 'Adalet Yürüyüşü' bizim kazanımımız, deneyimlerimiz var."

'YÜZLERCE CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ VAR'

2019'da yapılaması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de konuşan Ağbaba, şöyle konuştu:

"Diyorlar ki 'Cumhurbaşkanı adayınız var mı?' Var efendim. Yüzlerce cumhurbaşkanı adayımız var. Kendi içimizde bir çok cumhurbaşkanı adayımız var. Ama adayımızı 'Adalet Yürüyüşü'ndeki gibi, 16 Nisan’daki gibi belirleyeceğiz. Herkesi kucaklayan, Türkiye’de parlamenter demokrasiyi savunan ama bizim dışımızda, CHP dışında herkesi kucaklayan içimizdeki bir arkadaşımız aday olacak."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi için 16 Haziran’da ziyaret ettiği MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bir aday önerisiyle gitmişti. Kılıçdaroğlu'nun, Bahçeli ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı İslam Kalkınma Konferansı Örgütü'nün ilk Türk Genel Sekreteri ve devlet üstün madalyası sahibi Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu olmuştu. Ekmeleddin İhsanoğlu, 14 milyon 683.295 kişiden yüzde 38.44 oranında oy almıştı. Seçimde yüzde 51.79 oy alan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmişti.





