CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu

CHP'nin yerel seçimlerdeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li mevcut Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Parti Meclisi'ndeki oylamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ismi, oy çokluğuyla kabul edildi.

İMAMOĞLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Karar sonrası Twitter'dan açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

''İstanbul’un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum.''

Kameraların karşısına geçen Ekrem İmamoğlu burada yaptığı açıklamada ise özetle şöyle konuştu:

''Bu önemli bir başlangıç anıdır. Çok güzel bir süreç yaşayalım. İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. Dünyanın merkezi olması gereken bu güzel kentin tüm unsurlarını tüm İstanbul ile hatta tüm Türkiye ile hatta tüm dünya ile paylaşacağız. Çok kararlı bir süreci yaşayacağız ama aynı zamanda erdemli özenli ve ahlaklı bir süreci bu kampanya sürecinde tüm İstanbul'a yaşatacağımızdan bütün vatandaşlarımız emin olabilirler. Bu yönüyle hazırlıklarımızın İstanbul'un geleceği için en üst seviyede en değerli vatandaş hazinesiyle bu ilin yaşayanlarının içinde olduğu bir sürecin hep birlikte yönetileceğinden de kimsenin kuşkusu olmasın. En doğru kararı vereceğini bildiğimiz İstanbullularla yeni bir başlangıcı ve yeni bir dönemi yeni sözlerin söylendiği bir süreci hep birlikte paylaşacağımızdan da yüzde 100 emin bir birey olarak Ekrem İmamoğlu olarak İstanbulluların huzuruna çıkmış bulunmaktayım. Tüm bu kavramlarla Beylikdüzü'nde yarattığımız sevgiyle saygı ortamıyla ifade ediyorum ki Beylikdüzü'nde yaşayan herkesin kalbini kazandığımız gibi tüm İstanbul'un ve İstanbulluların kalbini kazanmaya geldiğimizi belirtiyor tekrar herkese teşekkür ediyorum. Bu süreç İstanbulumuza ve Türkiyemize hayırlı olsun Allah beni hiç kimseye mahcup etmesin diyorum.''

İstanbul’un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum. — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 18 Aralık 2018

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EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon’da doğdu. Trabzon Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı.

Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı. 2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü’nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991’den bu yana Beylikdüzü’nde yaşıyor.

Diğer adaylar şöyle:

Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: (Seyhan Belediye Başkanı) Zeydan Karalar

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Muhittin Böcek