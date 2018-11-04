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  4. 04 Kasım 2018 10:34

CHP'nin İstanbul adayı İlhan Kesici mi ?

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde partilerin adayları için kulislerden dikkat isimler gündeme gelirken, CHP'de son aday adayı İlhan Kesici oldu.

CHP'nin İstanbul adayı İlhan Kesici mi ?
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Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar dün ve bugünkü köşe yazısında kim olacağı merak edilen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı için sürpriz bir ismi gündeme getirdi.

Önkibar "CHP içinde adaylık şansı en yüksek isim İlhan Kesici’dir ki Kılıçdaroğu, Kesici ismini anketine dahil etti..." ifadelerinin yer aldığı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu ana kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylıklarını açıklayan Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin, Mahmut Tanal ve Engin Altay'a karşı İlhan Kesici için de anket yaptırdığını yazdı.

Önkibar'ın "CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayları" listesine giren İlhan Kesici, listedeki diğer isimlerden birçok farklılığıyla bir adım öne çıkıyor. Kesici'nin gençlik yıllarında MHP tabanında yer alması ve adının kamuoyunda büyük bir sempatiyle karşılanması İlhan Kesici'nin özelliklerinin başında geliyor. Kesici, ODTÜ’de okurken, rahmetli Alparslan Türkeş'in MHP’nin gençlik örgütlerinde aktif görev yapmış olması yerel seçimlerdeki oy potansiyeli için çok önemli bir husus.

Öte yandan uzun yıllar devlet bürokrasinde görev yapan İlhan Kesici siyasetin mektebi sayılan Devlet Planlama Teşkilatı’nda müsteşarlık yaptı. Kesici daha sonra merkez sağdaki ANAP milletvekili olarak parlementoya girdi. Kılıçdaroğlu, CHP’yi merkeze yaklaştırma politikası çerçevesinde, Kesici’yi partiye davet edip milletvekili yaptı. CHP ile hızlı bir uyum sağlayan Kesici, parti içinde önemli görevler aldı. İlhan Kesici, ekonomi yanında, dış politakada da geniş bir birikim sahibi.

Sempatik kişiliği ile insanlarla sıcak ilişkiler kuran Kesicinin "ekonomi" tabanlı olması da onu öne çıkartan bir başka özelliği...

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