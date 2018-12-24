CHP'nin İstanbul adayından önemli açıklamalar

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu.

İşte İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"İSTANBUL'UN YENİ NESİL BİR BELEDİYEYE İHTİYACI VAR"

İstanbul seçmeni neden Ekrem İmamoğlu'na oy versin?

25 yıldır bir İstanbul yönetimi yaşıyor İstanbul. Eksileri vardır artıları vardır. Hatta çeyrek yüzyıl diyebiliriz. 25 yıl birazcıs artık insanlara yetmiyor. Hatta biraz da enerjisi düştü. İnsanlar aslında mutsuz. Neredeyse 10 bin yıllık kent dünyanın merkezi olmaya namzet. Dünya kentinin enerjiye, yeni nesil bir belediyeciliğe ihtiyacı var. İstanbullular'ın yüzde 60'a yakını 'fırsatını bulsam bu kenti terkederim' diyor.

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"İSTANBULLU ÇÖZÜM ARADIĞINDA ULAŞACAĞI MAKAMI BULMALI"

Biz o enerjiyi vereceğiz insanlara. Bunun adına güleryüz, paylaşmak, ortak akıl, ortak masa, her sorunu konuşabilmek. Vatandaş 'bu benim belediyem' diyecek. İşte tam da bu buluşmayı, enerjiyi vaadediyorum. Çözümü vatandaşla buluşturan yeni nesil bir belediyecilikten bahsediyorum. Bu değişime biz hazırız. Bir kere İstanbul kenti mutlu olmalı.İnsanlar sokağa öfkeyle çıkmamalı. Sorunun karşısında muhatabını bulmalı. Çözüm aradığında buluşabileceği makama ulaşmalı.

"İLK 4-5 YILLARININ BAŞARILI GEÇTİĞİNİ KENDİLERİNE DE SÖYLEDİM"

Bir işadamı olarak, sivil topluma, sosyal hayata meraklı olan birisi olarak bu sürecin içerisindeyim. İlk yıllarda faydalı metodları, insan ilişkileri bakımından çok değerli zamanlar geçirmiştir. 94'ün son yıllarını kastediyorum. Bunu kendilerine de söyledim. Toplumla buluşma anında özverileri, yönetime aç bir anlayışın insanlara olan sevgisi, insanların beklentisi için denebilir ilk 4-5 yıl için. Yönetim kabiliyetini yitirmiş, yönetim şevkini yitirmiş bir İstanbul'da kenti hisseden ve kenti birbirinden ayırt etmeyen kurulu bir toplum yaratma arzusundayız.

"UMARIM TÜRKİYE YEREL DEMOKRASİSİ BUNU BİR DAHA YAŞAMAZ"

Büyükşehir belediye başkanlığı gönlünüzden geçti mi?

Tabii ki. Beylikdüzü'nü yönetmek, yarınlarda İstanbul'u yönetmek demişim. Sizi hayale götüren sizin istekli olmanızdan ziyade toplumun sizi itmesidir. İnsanlar sizi hisseder, o sürece iter. İnsanlardan kastım İstanbul'un yaşayanları. Bu tetikleme sonrasında parti yöneticilerinin dikkatini çekersiniz. Bizim parti büyüklerimizin, başta genel başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada işaret, sinyal ne zaman derseniz, mâlum sayın Topbaş istifa ettirildi biliyorsunuz. Şunun altını çizmek isterim, umarım Türkiye'nin yerel demokrasisi böyle bir şeyi yaşamaz.

Sahada sayın Erdoğan da olacak. Bu sizi tedirgin ediyor mu?

Hiç etmiyor. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayıyım. İstanbullular'la ilgineceğim. Üreteciğim işler İstanbulla ilgili. Bir İstanbullu olarak sayın Cumhurbaşkanı'nın beni dinlemesini isterim. Eminim ki İstanbul'a yaşatacağım bir 5 yıl sonrasında sayın Cumhurbaşkanı bile bana oy verir.

"BEN BU SÜRECE DAHİL OLMALIYIM DİYEREK SİYASETE GİRDİM"

Ben çok şanslıyım. Babam işadamı. Annem köyde üreten bir kadın. Aslında müthiş bir harman. Emek nedir, emekçilik nedir biliyorum. Yokluk nedir biliyorum. İktisatlı bir çocuk olarak yetiştim. Harçlığım belliydi, 1 kuruş fazla olmazdı. Sizi üstüste koyan unsurlar bunlar. 2 yıllık Kıbrıs maceram var. İstanbul'da üniversite hayatım var. 2000'li yıllarda kendi yaşadığım alandaki yerel yönetimden şikayet ederek buralara geldim. Oradaki kibir, vatandaştan uzaklaşma beni çok yordu. Ben bu sürece dahil olayım dedim. Bu beni siyasete itti.