CHP'nin İstanbul ve Ankara dahil 7 başkan adayı sızdı

CHP'de bugün yapılacak iki kritik toplantıdan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı tamamlandı. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için de Mansur Yavaş isimleri kabul edildi.

İsimler şu anda devam eden Parti Meclisi toplantısında oylanacak.

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul ve Ankara dışında 3 büyükşehirde daha adaylar netleşti. Kulislere sızan aday listesindeki isimler şöyle;

İSTANBUL

Ekrem İmamoğlu (Beylikdüzü Belediye Başkanı)

ANKARA

Mansur Yavaş

BURSA

Mustafa Bozbey (Nilüfer Belediye Başkanı)

ADANA

Zeydan Karalar

MERSİN

Konuşulan iki isim var. Serdar Kuyucuoğlu ile Vahap Seçer.

KARS

Naif Alibeyoğlu

BOLU

Tanju Özcan

KILIÇDAROĞLU'NDAN MYK TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Genel Merkezi'nde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Mutfakta yangın var. Tasarruf yapılması için komisyon kurulmuş. Söylemiştim, getirin bir ev hanımı tasarrufu yapsın... İşsizlik ise büyük problem. Ve gittikçe artıyor. Kredi kartlarına takla attırarak hayatlarını sürdürmeye çalışıyor binlerce kişi. Devletin kendisi de borç batağında. Türkiye ekonomik bağımsızlığını yitirmiş, Londra'daki bir avuç tefeciye teslim edilmiş.

'VERGİYİ TEFECİLERE HARCIYORSUN'

Parlamentoda bütçe görüşmeleri var. Ama bakın bu bütçeyle ilgili büyük beklenti yok. Tam bir hayal kırıklığı ve suskunluk hakim. Biliyor ki bu bütçe tefecilere gidecek. Milletin harcadığı her kuruştan aldığı vergiyi tefecilere harcıyorsun. Bu kadar faizi niye veriyorsunuz. Hangi gerekçeye veriyorsunuz tefeciye. Bütçe rantiyecilere tefecilere saraya yarıyor. Sanıyorlar ki Türkiye’de her evde zengin sofraları var. Sanıyorlar ki her baba çocuğuna harçlık veriyor. Yok böyle Türkiye.

BİZİM BELEDİYELERİMİZDE ASGARİ ÜCRET 2200 LİRA OLACAK

Asgari ücret bizim belediyelerimizde Ocak'tan itibaren 2200 lira olacak. Eğer bizde olmayan bir belediyeyi kazanırsak, asgari ücret o belediyede de 2200 lira olacak. Eğer o belediyeden bir işçi haksız yere çıkartılırsa gelip beni bulacak, hesap soracağız.