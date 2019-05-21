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  4. 21 Mayıs 2019 23:26

CHP'nin İstanbul'da görevlendirdiği vekillerin listesi belli oldu

YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararının ardından CHP’de milletvekillerinin çalışma takvimi belli oldu. 23 Haziran seçim günü milletvekilleri kendi ilçesinden sorumlu olacak.

CHP'nin İstanbul'da görevlendirdiği vekillerin listesi belli oldu
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TBMM’de 140 sandalyesi olan CHP’nin 115 milletvekili İstanbul’da, 25 milletvekili ise yasama çalışmaları için Meclis’te hazır tutulacak.

CHP’nin üç gurup başkanvekili de seçim çalışmaları boyunca İstanbul’da görev yapacak.  

Hazırlanan çalışma programına göre, bazı vekiller belirlenen ilçelerden sorumlu olurken, bazıları İstanbul genelinde çalışma yapacak.  

Bir kısmı ise uzmanlık gerektiren alanlar ve seçmen profili bakımından etkili olacakları yerlerde görev yapacak.

T24'den Hülya Karabağlı'nın haberine göre İstanbul görevlendirmesiyle ilgili liste şöyle:

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