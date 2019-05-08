CHP'nin itirazı sonrası YSK'dan flaş karar !

YSK, olağan seyrinin dışına çıkarak 15.30'da toplantı kararı aldı.

YSK, CHP'nin 31 Mart'ta İstanbul'un 39 ilçesinde yapılan seçimler ile 24 Haziran 2018 Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle iptal edilmesi için yaptığı başvuruyu görüşmek üzere toplandı.

İstanbul’da seçimlerin yenilenmesiyle ilgili çıkan kararın ardından bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP adına bir itirazda bulundu.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de itirazda bulunan CHP’nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu 15.30’da toplantı yapacağını duyurdu.