  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 08 Mayıs 2019 17:02

CHP'nin itirazı sonrası YSK'dan flaş karar !

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran 2018 Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili CHP'den Muharrem Erkek'in başvurusunu değerlendirmek için toplandı.

CHP'nin itirazı sonrası YSK'dan flaş karar !
A+ A-

YSK, olağan seyrinin dışına çıkarak 15.30'da toplantı kararı aldı.

YSK, CHP'nin 31 Mart'ta İstanbul'un 39 ilçesinde yapılan seçimler ile 24 Haziran 2018 Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle iptal edilmesi için yaptığı başvuruyu görüşmek üzere toplandı.

İstanbul’da seçimlerin yenilenmesiyle ilgili çıkan kararın ardından bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP adına bir itirazda bulundu.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de itirazda bulunan CHP’nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu 15.30’da toplantı yapacağını duyurdu.

ysk , chp , toplantı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM