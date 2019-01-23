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  4. 23 Ocak 2019 18:58

CHP'nin İzmir adayı belli oluyor

Yaklaşan yerel seçimler öncesi seçmen listelerini büyük bir dikkat ve titizlikle takip ettiklerini anlatan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi adayının Pazar günü belli olacağını açıkladı.

CHP'nin İzmir adayı belli oluyor
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 CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Yaptığımız itirazların bir kısmı kabul edildi, bir kısmı kabul edilmedi. Şimdi bunları tam kanunsuzluk iddiasıyla YSK gündemine taşıyoruz. ‘YSK kararı kesin’ der, ahırdaki seçmeni sahiplenirseniz, gideriz o ahırın önünde Sadi Güven’e basın açıklaması yaparız” dedi.

Partisinin İzmir adayının hafta sonu netleşeceğine değinen Özel, “Bu hafta, 27 Ocak Pazar günü yapılacak olan Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız netleşecek. Bunun için Pazar gününü beklemek gerekir” diye konuştu.

 CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba da bir süre önce sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş’a sahip çıkarak, Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesi kararına tepki gösterdi.

Özel ve Ağbaba, toplantı sonrası dün hayatını kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın kardeşi Hanefi Tanal’ın cenaze törenine katıldı.
 

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