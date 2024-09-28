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CHP'nin kedisi Şero hayatını kaybetti

CHP'nin kedisi Şero hayatını kaybetti
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CHP Genel Merkezi'nde yaşayan ve partililerin maskotu haline gelen Şero, yaşa bağlı rahatsızlıkları sonucu öldü.

Uzun yıllardır CHP Genel Merkezi'nde yaşayan Şero'nun ölümünü, tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Tarkan Özçetin duyurdu.

Özçetin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasını büyük bir üzüntüyle bildirdiğini belirten Özçetin, "20 yıldır varlığı ile Türk siyasetinde tebessüm kaynağı olmuş, tüm hayvanseverlerin gönlünde taht kurmuş, CHP'nin kedisi Şero, hastanemizdeki tedavi sürecinin ardından bu sabah itibarıyla hayatını kaybetmiştir. 20'yi bulan ileri yaşı ve yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanemizde gözetim altında olan Şero, tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki aramızdan ayrılmıştır. Şero'nun tıbbi süreci titizlikle takip edilmiş, en ileri teknolojiler ve uzman kadromuzun desteğiyle gereken her türlü tedavi uygulanmıştır. Ancak, yaşa bağlı gelişen kronik sağlık sorunları sonucunda, sabah saatlerinde yaşamını yitirmiştir. Başta CHP ailesi, tüm sevdiklerine en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" dedi.

Şero'nun, parti genel merkezinin bahçesinde gömüldüğü belirtildi.

DHA

Etiketler CHP kedi şero maskot
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