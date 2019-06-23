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  4. 23 Haziran 2019 12:00

CHP'nin kitapçığına uzaklaştırma !

Kadıköy 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, CHP’nin “Sandık başı el kitapçığı'nın üzerinde "Her şey çok güzel olacak" sloganının yazması nedeniyle sandıktan uzaklaştılmasını istedi.

CHP'nin kitapçığına uzaklaştırma !
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AK Parti, CHP’nin “Sandık başı el kitapçığı” adlı kitapçığında “Her şey çok güzel olacak” sloganının yer almasını gerekçe göstererek bu kitapçıkların ve bunları bulunduran kişilerin seçimin yapıldığı alandan uzaklaştırılmasını talep etti. Talep dilekçesinde “Her şey çok güzel olacak” sloganının siyasi olması gerekçe gösterilerek bu sloganının oy verilen yerlerde bulundurulmasının yasaya aykırı olduğu öne sürüldü.

Kadıköy 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, AK Parti’nin talebine ilişkin verdiği kararda, kitapçıkların sandıktan uzaklaştılmasını istedi.

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