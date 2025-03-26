CHP'nin olağanüstü kurultayı için karar verildi

Türkiye'nin çocuklar arasındaki yeni salgını bu oldu! Vaka sayısına inanamayacaksınız!

Bir ülkede daha kadınlara zorunlu askerlik geliyor

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