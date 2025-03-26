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CHP'nin olağanüstü kurultayı için karar verildi

CHP'nin olağanüstü kurultayı için karar verildi
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Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali talebini reddetti.

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin olağanüstü kurultayına ilişkin açılan davada ara kararını verdi. Ara kararda, davacının iptali istenen genel kurulda seçilen mevcut tüzel kişilik yönetiminin görevden uzaklaştırılması yönündeki ihtiyati tedbir talebinin daha önce değerlendirildiği belirtildi. Kararda tüzel kişilik faaliyetlerinin genel kurul iptaline ilişkin davada ihtiyati tedbire konu edilemeyeceği, yalnızca uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği aktarıldı.

Kararda şu ifadeler kullanıldı:

"Davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından alınan karar doğrultusunda 6 Nisan 2025'te 'olağanüstü kurultay yapılmasına' ilişkin kararın yürürlüğünün durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verildi."

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan usulsüzlük soruşturması sonrası olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu. Özel, soruşturma kapsamında partiye kayyım atanması tehlikesine karşı 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı aldıklarını belirtti. 

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegelerinin avukatı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay kararının iptali talebiyle Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açmıştı.

Etiketler CHP kurultay mahkeme
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