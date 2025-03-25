CHP'nin Saraçhane’de son buluşmadan sonraki planı belli oldu

CHP lideri Özgür Özel bu akşam Saraçhane'deki son buluşmanın ardından CHP'nin yeni yol haritasını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam sonuncusu yapılacak olan Saraçhane Demokrasi Nöbeti mitinginin ardından CHP’nin yeni yol haritasını açıkladı.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“İBB’de AKP döneminden kalan ve liyakatla çalışan ya da partizan olmayan birçok bürokrat vardı. Akın Bey, bazılarını görüşmeye çağırdı ve ‘Nasıl çalıyor? Ne yapıyor?’ gibi sorular yöneltti. Birçok iş insanıyla da görüşerek bilgi toplamaya çalıştılar. Bu durumu Ekrem Bey’e aktardılar. MASAK raporunun içeriği de bomboş. Normalde bu raporu başkan yardımcıları ya da uzmanlar imzalamalıydı. Ancak yalnızca birkaç yıllık bir uzman yardımcısına bu raporu zorla imzalattılar. Siyasi partilerle bayramlaşmayı düşünmüyoruz. Muhalefetle burada zaten bayramlaştık. İktidarla bayramlaşacak bir şeyimiz kalmadı. Bu süreci bölge mitingleri, il mitingleri ve Ekrem İmamoğlu’nun en yüksek destek aldığı yerlerde düzenlenecek teşekkür mitingleriyle sürdüreceğiz. Bu bayram Erdoğan'a yeni bir sürpriz olacak. Şaşırtmaya devam edeceğiz. Bu mücadeleyi erken seçim kampanyasına dönüştüreceğiz. Başka çare yok”

Erken seçim için Kasım 2025'i işaret eden Özel "Tayyip Bey’e diyoruz ki: Bu beş yılın zaten tartışmalıydı. Kaldı iki buçuk. Gel, seçimleri yenileyelim. Millet kimi isterse o kalsın” ifadelerini kullandı.

Özel Mayıs sonu ya da Haziran başında bir “sandık günü tatbikatı” yapacaklarını da açıkladı.

Cumhuriyet