  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'nin Saraçhane’de son buluşmadan sonraki planı belli oldu

CHP'nin Saraçhane’de son buluşmadan sonraki planı belli oldu

CHP'nin Saraçhane’de son buluşmadan sonraki planı belli oldu
Güncelleme:

CHP lideri Özgür Özel bu akşam Saraçhane'deki son buluşmanın ardından CHP'nin yeni yol haritasını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam sonuncusu yapılacak olan Saraçhane Demokrasi Nöbeti mitinginin ardından CHP’nin yeni yol haritasını açıkladı.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“İBB’de AKP döneminden kalan ve liyakatla çalışan ya da partizan olmayan birçok bürokrat vardı. Akın Bey, bazılarını görüşmeye çağırdı ve ‘Nasıl çalıyor? Ne yapıyor?’ gibi sorular yöneltti. Birçok iş insanıyla da görüşerek bilgi toplamaya çalıştılar. Bu durumu Ekrem Bey’e aktardılar. MASAK raporunun içeriği de bomboş. Normalde bu raporu başkan yardımcıları ya da uzmanlar imzalamalıydı. Ancak yalnızca birkaç yıllık bir uzman yardımcısına bu raporu zorla imzalattılar. Siyasi partilerle bayramlaşmayı düşünmüyoruz. Muhalefetle burada zaten bayramlaştık. İktidarla bayramlaşacak bir şeyimiz kalmadı. Bu süreci bölge mitingleri, il mitingleri ve Ekrem İmamoğlu’nun en yüksek destek aldığı yerlerde düzenlenecek teşekkür mitingleriyle sürdüreceğiz. Bu bayram Erdoğan'a yeni bir sürpriz olacak. Şaşırtmaya devam edeceğiz. Bu mücadeleyi erken seçim kampanyasına dönüştüreceğiz. Başka çare yok” 

Erken seçim için Kasım 2025'i işaret eden Özel "Tayyip Bey’e diyoruz ki: Bu beş yılın zaten tartışmalıydı. Kaldı iki buçuk. Gel, seçimleri yenileyelim. Millet kimi isterse o kalsın” ifadelerini kullandı.

Özel Mayıs sonu ya da Haziran başında bir “sandık günü tatbikatı” yapacaklarını da açıkladı.

Cumhuriyet

Etiketler CHP saraçhane erken seçim özgür özel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hayranlarına kötü haber: Kızıl Goncalar'ın final tarihi sızdı Hayranlarına kötü haber: Kızıl Goncalar'ın final tarihi sızdı Tanju Özcan'dan CHP'ye Kılıçdaroğlu resti: ''CHP'den istifa ederim!'' Tanju Özcan'dan CHP'ye Kılıçdaroğlu resti: ''CHP'den istifa ederim!'' İstanbulluları rahatlatan manzara: Otomobille girilen yerler yeniden suyla doldu İstanbulluları rahatlatan manzara: Otomobille girilen yerler yeniden suyla doldu Bir üniversitede daha boykot başladı: Öğrenciler ayakta! Bir üniversitede daha boykot başladı: Öğrenciler ayakta! Türkiye semalarında da görülen gizemli spiralin nedeni belli oldu Türkiye semalarında da görülen gizemli spiralin nedeni belli oldu Tarifini kimse bilmiyor! 65 yıldır iftar sofralarını süslüyor Tarifini kimse bilmiyor! 65 yıldır iftar sofralarını süslüyor CHP boykot listesi internet sitesini açtı CHP boykot listesi internet sitesini açtı Kayıp olarak aranan 75 yaşındaki kadından 12 saat sonra acı haber geldi Kayıp olarak aranan 75 yaşındaki kadından 12 saat sonra acı haber geldi Esenyurt'ta 18 yaşındaki canavar kamerada: Genç kızı yumruklayıp taciz etti! Esenyurt'ta 18 yaşındaki canavar kamerada: Genç kızı yumruklayıp taciz etti! Başsavcılıktan ''İmamoğlu'' yasağı! CHP resti çekti Başsavcılıktan ''İmamoğlu'' yasağı! CHP resti çekti
102 yıl sonra bulundu: Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni keşif 102 yıl sonra bulundu: Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni keşif Silivri'de İmamoğlu ile görüşen CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama Silivri'de İmamoğlu ile görüşen CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki Araç sahiplerine para iadesi sürprizi: 619 TL geri ödenecek Araç sahiplerine para iadesi sürprizi: 619 TL geri ödenecek MHP'den ''Bahçeli entübe edildi'' iddialarına yanıt MHP'den ''Bahçeli entübe edildi'' iddialarına yanıt Özer'in boykot çağrısı sonrasında Espressolab'ten ilk açıklama Özer'in boykot çağrısı sonrasında Espressolab'ten ilk açıklama Bakan Şimşek'ten tüm çalışanları ilgilendiren asgari ücrete ara zam açıklaması Bakan Şimşek'ten tüm çalışanları ilgilendiren asgari ücrete ara zam açıklaması Ameliyat sonrası kalçasını kırdığı iddia edilmişti... Bahçeli bu hafta da yok! Ameliyat sonrası kalçasını kırdığı iddia edilmişti... Bahçeli bu hafta da yok! Özgecan'ın katilini cezaevinde öldüren sanıktan ''cinayet planı'' itirafı Özgecan'ın katilini cezaevinde öldüren sanıktan ''cinayet planı'' itirafı Bayramda planı olanlara kötü haber: İşte gün gün hava durumu Bayramda planı olanlara kötü haber: İşte gün gün hava durumu