CHP'nin Tank Palet nöbeti başladı !

Sakarya’da bulunan Tank Palet Fabrikası’nın, özel sektöre devrinin 21 Ağustos’ta gerçekleştirileceği iddiaları üzerine harekete geçen CHP’de eylem kararı aldı.
CHP’li yöneticiler, Sakarya Kent Meydanı’nda 12 saat oturma eylemi yapacak.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, buakşam 18.00'de başlayarak 12 saat sürecek nöbet için Sakaryalı vatandaşlara çağrıda bulundu.
Bugün saat 18:00’de milletvekillerimizle birlikte Sakarya Kent Meydanı’ndayız.
#TankPaletVatandırSatılamaz diyen tüm Sakaryalı vatandaşlarımızı bekliyoruz. #SakaryaUyumaVatanınaSahipCık