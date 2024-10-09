  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'nin yaptırdığı ''ayakta karşılama'' anketinin sonuçları belli oldu

CHP'nin yaptırdığı ''ayakta karşılama'' anketinin sonuçları belli oldu

CHP'nin yaptırdığı ''ayakta karşılama'' anketinin sonuçları belli oldu
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'nda ayakta karşılanması CHP'de tartışma yarattı. Konuyla ilgili yapılan anketin sonuçları MYK üyeleriyle paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM Genel Kurulu’nda ayakta karşılanması kararı CHP grubunda görüş ayrılığı yarattı. Kimi milletvekilleri içeri girmezken, salondaki yaklaşık 60 CHP’liden 6’sı ise ayağa kalmadı. Parti içinde eleştirilen söz konusu “ayağa kalma” kararıyla ilgili düzenlenen bir anket CHP MYK’nün gündemlerinden biri oldu.

Söz konusu anket önceki gün Hatay’da gerçekleştirilen CHP MYK toplantısında üyelerle paylaşıldı. Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın aktardığına göre, ankette AK Parti seçmeninin yüzde 92’si Erdoğan’ın ayakta karşılanmasını olumlu bulduğunu söyledi.

CHP’nin tutumunu en çok destekleyen ise yüzde 95 oranında MHP seçmeni oldu.

CHP seçmeninin yüzde 38’inin duruma tepki gösterip eleştirdiği belirtildi. Erdoğan’ın ayakta karşılanmasına en çok tepki gösterinin de yüzde 60 oranında DEM Parti seçmeni olduğu aktarıldı.

Anketin sonuçlarını değerlendiren kurmaylar, “Normalleşmenin iletişimini seçmenimizle de doğru yaparsak halktan iyi karşılık bulduğunu görüyoruz. Türkiye’yi içine sıkıştığı kutuplaşmadan çıkartabiliriz. İktidar istiyoruz ve aynı şeyleri deneyip farklı sonuçlar alamazsınız. Biz artık sonuçları değiştirmek istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

CHP lideri Özel’in de toplantıda, “Türkiye’nin normalleşmeye ihtiyacı var” vurgusunu yaptığı belirtildi.

Cumhuriyet

Etiketler CHP ayakta karşılama recep tayyip erdoğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni asgari ücret kulislerden sızdı: Erdoğan'a sunulacak Yeni asgari ücret kulislerden sızdı: Erdoğan'a sunulacak Mide bulandıran intikama ceza yağdı: Cinsel saldırıda bulunup videoya aldı Mide bulandıran intikama ceza yağdı: Cinsel saldırıda bulunup videoya aldı En güvenilir burçlar belli oldu En güvenilir burçlar belli oldu Telegram ve Discord grup yöneticileri yakalandı: İkisi de çocuk çıktı Telegram ve Discord grup yöneticileri yakalandı: İkisi de çocuk çıktı Cem Garipoğlu’nun annesinden ilk açöıklama Cem Garipoğlu’nun annesinden ilk açöıklama Simpsonlar'ın geleceği nasıl bildiği belli oldu Simpsonlar'ın geleceği nasıl bildiği belli oldu Yıllar önce sulara gömülen köyde şimdi yürüyorlar Yıllar önce sulara gömülen köyde şimdi yürüyorlar Togg T10X şarj olurken alev aldı: Şirketten ilk açıklama Togg T10X şarj olurken alev aldı: Şirketten ilk açıklama Mide bulandıran taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi güncellendi: Mide bulandıran taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi güncellendi: İmam Hatip'te öğretmenden öğrenciye taciz iddiası İmam Hatip'te öğretmenden öğrenciye taciz iddiası
''Köfteye domuz eti karıştıran'' ünlü firmayı Mustafa Sarıgül açıklayacak ''Köfteye domuz eti karıştıran'' ünlü firmayı Mustafa Sarıgül açıklayacak Hava sıcaklıkları 5 derece birden artacak Hava sıcaklıkları 5 derece birden artacak Yol kenarında parçalanmış ceset bulundu Yol kenarında parçalanmış ceset bulundu Ortalığı karıştıran iddia: ''Biden, Netanyahu'ya küfür etti'' Ortalığı karıştıran iddia: ''Biden, Netanyahu'ya küfür etti'' Bakanlık hileli zeytinyağı satan firmaları ifşa etti Bakanlık hileli zeytinyağı satan firmaları ifşa etti Perinçek'ten olay sözler: ''Sıkılan el PKK'nın elidir'' Perinçek'ten olay sözler: ''Sıkılan el PKK'nın elidir'' CHP'li vekil TBMM'de kürsüde peruğunu çıkardı, tüm vekiller ayakta alkışladı CHP'li vekil TBMM'de kürsüde peruğunu çıkardı, tüm vekiller ayakta alkışladı Şimdi tam mevsimi: Ekim ayında hangi balık yenir? Şimdi tam mevsimi: Ekim ayında hangi balık yenir? İsrail'in suikast listesi ortaya çıktı İsrail'in suikast listesi ortaya çıktı Motorin ve benzine çifte zam geliyor Motorin ve benzine çifte zam geliyor