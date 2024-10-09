CHP'nin yaptırdığı ''ayakta karşılama'' anketinin sonuçları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'nda ayakta karşılanması CHP'de tartışma yarattı. Konuyla ilgili yapılan anketin sonuçları MYK üyeleriyle paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM Genel Kurulu’nda ayakta karşılanması kararı CHP grubunda görüş ayrılığı yarattı. Kimi milletvekilleri içeri girmezken, salondaki yaklaşık 60 CHP’liden 6’sı ise ayağa kalmadı. Parti içinde eleştirilen söz konusu “ayağa kalma” kararıyla ilgili düzenlenen bir anket CHP MYK’nün gündemlerinden biri oldu.

Söz konusu anket önceki gün Hatay’da gerçekleştirilen CHP MYK toplantısında üyelerle paylaşıldı. Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın aktardığına göre, ankette AK Parti seçmeninin yüzde 92’si Erdoğan’ın ayakta karşılanmasını olumlu bulduğunu söyledi.

CHP’nin tutumunu en çok destekleyen ise yüzde 95 oranında MHP seçmeni oldu.

CHP seçmeninin yüzde 38’inin duruma tepki gösterip eleştirdiği belirtildi. Erdoğan’ın ayakta karşılanmasına en çok tepki gösterinin de yüzde 60 oranında DEM Parti seçmeni olduğu aktarıldı.

Anketin sonuçlarını değerlendiren kurmaylar, “Normalleşmenin iletişimini seçmenimizle de doğru yaparsak halktan iyi karşılık bulduğunu görüyoruz. Türkiye’yi içine sıkıştığı kutuplaşmadan çıkartabiliriz. İktidar istiyoruz ve aynı şeyleri deneyip farklı sonuçlar alamazsınız. Biz artık sonuçları değiştirmek istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

CHP lideri Özel’in de toplantıda, “Türkiye’nin normalleşmeye ihtiyacı var” vurgusunu yaptığı belirtildi.

Cumhuriyet