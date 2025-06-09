CHP'nin yeni mitinginin adresi belli oldu
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CHP’nin ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitinglerinin dokuzuncusu 11 Haziran'da İstanbul Avcılar’da yapılacak.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerini düzenlemeye devam ediyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 11 Haziran Çarşamba günü, ilçe mitinglerinden dokuzuncusunun Avcılar’da yapılacağını duyurdu.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletimizle birlikte irademize sahip çıkıyoruz. İstanbul’un iradesini, halkımızın helal oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz!” ifadelerini kullandı.
Miting saat 20:30’da Marmara Caddesi’nde düzenlenecek.
Milletimizle birlikte irademize sahip çıkıyoruz.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) June 9, 2025
İstanbul’un iradesini, halkımızın helal oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.
Ya hep beraber ya hiçbirimiz!
🗓️11 Haziran, Çarşamba
🕓20.30
📍Avcılar, Marmara Caddesi pic.twitter.com/wG8Poifdu8
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