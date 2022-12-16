CHP'ye en yakın isimden canlı yayında dikkat çeken İmamoğlu kulisi

CHP'ye en yakın isimlerden olan gazeteci Barış Yarkadaş canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu arasındaki diyaloglara ilişkin kulis bilgilerini açıkladı.

TV 100 Ekranlarında Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Sağlı Sollu adlı tartışma programında

CHP'ye en yakın isimlerin başında gelen gazeteci Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’in yakınlarıyla konuştuğunu belirterek, Kılıçdaroğlu ile Akşener'in İmamoğlu'na söylediklerini canlı yayında açıkladı.

4-5 saat boyunca aralıksız telefon trafiği yaptığını aktaran Yarkadaş, İmamoğlu’na verilen cezanın hedefine ulaştığını belirtti. Kaos ve kargaşanın yaşanması istendiğini belirten Yarkadaş, İmamoğlu’nun yakın çevresinden edindiği izlenimleri aktardı.

“Sayın Akşener, İmamoğlu’nda diretirse orada bir tartışma çıkar”

Yarkadaş, Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programında “Sayın Genel Başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) altılı masada adaylığın tartışıldığı gün ‘Ben Cumhurbaşkanı adayıyım’ der. Diğer 5 genel başkana cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif eder. Hatta bazı kulislere göre önümüzdeki günlerde edeceği söyleniyor. Sayın Akşener, İmamoğlu’nda diretirse orada bir tartışma çıkar. Meral Hanım, sayın Kılıçdaroğlu’na rağmen CHP’nin bir belediye başkanını ‘aday yapacağım’ derse Kemal Bey ‘buyurun yapın’ der.” ifadelerini kullandı.

"Türkiye bir anda adaysız kalır kaygısını yaşıyorlar"

Yarkadaş, sözlerinin devamında ise, "Kemal Bey’in yakın çevresi ceza sürecinin adaylık sürecini etkilemeyeceğini söylüyorlar. Ekrem Bey aday ilan edilirse ve adaylık sürecinde istinaf dosyayı öne çekip cezayı onarsa Türkiye bir anda adaysız kalır kaygısını yaşıyorlar" dedi.