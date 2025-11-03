  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'ye sürpriz transfer: Mansur Yavaş'ın devrede olduğu iddia edildi

CHP'ye sürpriz transfer: Mansur Yavaş'ın devrede olduğu iddia edildi

CHP'ye sürpriz transfer: Mansur Yavaş'ın devrede olduğu iddia edildi
Güncelleme:

Ankara kulislerine dikkat çeken bir milletvekili transferi iddiası düştü... Eski MHP'li ve İYİ Partili milletvekili Koray Aydın'ın CHP'ye geçmeye hazırlandığı, transfer için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da devrede olduğu öne sürüldü.

MHP ile yolları ayrılan ve İYİ Parti'ye geçen, ardından İYİ Parti'den de istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın CHP'ye geçeceği iddia edildi. 

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Koray Aydın'ın HP yönetimiyle görüşmeler yaptığı ve sürecin olumlu ilerlediği iddia edildi. 

Koray Aydın’ın katılımı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın devreye girdiği iddia ediliyor. 

Meclis'e CHP listelerinden girmişlerdi... 3 vekil daha AK Parti'ye geçiyorMeclis'e CHP listelerinden girmişlerdi... 3 vekil daha AK Parti'ye geçiyorGüncel

 

Türkiye Gazetesi

text-ad
Etiketler TBMM milletvekili koray aydın CHP MHP iyi parti transfer bağımsız milletvekili
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TÜİK, endişeyle beklenen Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK, endişeyle beklenen Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı Derbi kavgası kanlı bitti; ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda yaralı var! Derbi kavgası kanlı bitti; ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda yaralı var! Ev ve iş yerleri için Kasım ayı kira zam oranı belli oldu: 2025'in en düşük zam oranı! Ev ve iş yerleri için Kasım ayı kira zam oranı belli oldu: 2025'in en düşük zam oranı! İstanbul'da kafede iki genç kız arasındaki sipariş kavgası kanlı bitti! İstanbul'da kafede iki genç kız arasındaki sipariş kavgası kanlı bitti! Sahnelerin 66 yaşındaki güçlü sesini gören 30 yaşında zannetti! Sahnelerin 66 yaşındaki güçlü sesini gören 30 yaşında zannetti! Annesinin acısını bir türlü atlatamayan güzel oyuncu yeni bir aşka yelken açtı Annesinin acısını bir türlü atlatamayan güzel oyuncu yeni bir aşka yelken açtı Cezevinde ölü bulunan Thodex vurguncusunun koğuşundan gizemli notlar çıktı Cezevinde ölü bulunan Thodex vurguncusunun koğuşundan gizemli notlar çıktı Sinan Engin'den Sergen Yalçın'a fırça: ''Sen nasıl maç seyrediyorsun?'' Sinan Engin'den Sergen Yalçın'a fırça: ''Sen nasıl maç seyrediyorsun?'' Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Sağanak yağışlar geri dönüyor! Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Sağanak yağışlar geri dönüyor! İbrahim Tatlıses’in uzaklaştırma kararı aldırmıştı oğlundan olay olacak açıklama İbrahim Tatlıses’in uzaklaştırma kararı aldırmıştı oğlundan olay olacak açıklama
Boşandıktan sonra ''hayata yeniden başladım'' diyen Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı Boşandıktan sonra ''hayata yeniden başladım'' diyen Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı Yaşlıları hedef alıyordu; önce kameralara sonra polislere suçüstü yakalandı! Yaşlıları hedef alıyordu; önce kameralara sonra polislere suçüstü yakalandı! İki kişiyi öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı: ''Milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar'' İki kişiyi öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı: ''Milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar'' Türkiye'nin hem korkutan hem büyüleyen noktası: Sultan Süleyman 100 bin kişilik ordusuyla geçmişti Türkiye'nin hem korkutan hem büyüleyen noktası: Sultan Süleyman 100 bin kişilik ordusuyla geçmişti Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu İlk bölümüyle olay olan Bereketli Topraklar'ın çekildiği yer belli oldu İlk bölümüyle olay olan Bereketli Topraklar'ın çekildiği yer belli oldu ENAG Ekim 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Ekim 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon maaş farkı belli oldu Memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon maaş farkı belli oldu Zeynep Bastık'a konserde taciz: ''Ben kedi değilim, bana bunu yapamazsın!'' Zeynep Bastık'a konserde taciz: ''Ben kedi değilim, bana bunu yapamazsın!''