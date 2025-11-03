CHP'ye sürpriz transfer: Mansur Yavaş'ın devrede olduğu iddia edildi
Ankara kulislerine dikkat çeken bir milletvekili transferi iddiası düştü... Eski MHP'li ve İYİ Partili milletvekili Koray Aydın'ın CHP'ye geçmeye hazırlandığı, transfer için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da devrede olduğu öne sürüldü.
MHP ile yolları ayrılan ve İYİ Parti'ye geçen, ardından İYİ Parti'den de istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın CHP'ye geçeceği iddia edildi.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Koray Aydın'ın HP yönetimiyle görüşmeler yaptığı ve sürecin olumlu ilerlediği iddia edildi.
Koray Aydın’ın katılımı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın devreye girdiği iddia ediliyor.
