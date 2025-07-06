CHP'ye yönelik operasyonlar ters tepti! Son ankette çarpıcı sonuçlar

Gündemar Araştırma, CHP'ye yönelik operasyonlara ilişkin gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete katılanlara, ''Ekrem İmamoğlu ve CHP'li belediye başkanlarının tutuklanması hakkında ne düşüyorsunuz?'' sorusu yöneltildi.

CHP belediyelerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Dün de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı. Gözaltı ve tutuklamalara rağmen toplumun geniş kesimleri bu operasyonların hukuki değil, siyasi olduğunu belirtiyor. Gündemar Araştırma’nın yaptığı son araştırmada da bu açıkça görülüyor.



GÜNDEMAR Araştırma’nın Türkiye genelinde yaptığı son araştırmada CHP belediyelerine yönelik hızlanan gözaltı ve tutuklamalara rağmen toplumun yarısından fazlası (yüzde 54’ü) “tutuklamaları haksız ve siyasi buluyorum” dediği, yalnızca yüzde 18’inin ise “tutuklamaları hukuka uygun ve yerinde buluyorum” dediği görüldü.



Araştırmada “Yolsuzluk iddiaları AK Partili belediye başkanları hakkında olsaydı, sizce aynı işlemler yapılır mıydı yoksa yapılmaz mıydı?” diye sorulduğunda ise toplumun yalnızca yüzde 22’sinin “evet, yapılırdı”, yüzde 60’nın ise “hayır yapılmazdı” dediği belirlendi.



Araştırmada CHP’nin oy oranının yüzde 34,1, AK Parti’nin oy oranının da yüzde 30,8 olduğu görüldü.



GÜNDEMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat yaptığı açıklamada “Geçim Sıkıntısı, Siyasi Gerilim ve Liderlik Yarışı” başlıklı araştırmanın 23-26 Haziran tarihleri arasında Türkiye genelinde 60 ilde CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme) ve CAWI (Bilgisayar Destekli Çevrimiçi Anket) yöntemi ile 1433 kişi ile yapıldığını ve araştırmanın güven aralığının yüzde 95, hata payının ise artı eksi yüzde 2,59 olduğunu açıkladı.

TUTUKLAMALAR HAKSIZ VE SİYASİ

Araştırmada “Ekrem İmamoğlu ve CHP’li belediye başkanlarının tutuklanması hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 54’ü “Tutuklamaları haksız ve siyasi buluyorum” derken, yüzde 18’i de “Tutuklamaları hukuka uygun ve yerinde buluyorum” dedi.



Araştırmada yüzde 16 “Değerlendirmek için henüz erken” diyenlerin oranı yüzde 16, fikrim yok diyenlerin oranı da yüzde 12.



Bu dağılım, tutuklama sürecinin toplumun neredeyse yarısı tarafından hukuki değil, siyasi bir operasyon olarak değerlendirildiğini göstermektedir. Süreci hukuka uygun bulanların oranının yalnızca yüzde 18 olması ise, hem toplumda yargıya duyulan güvenin ne denli kırılgan olduğunu ortaya koymakta, hem de araştırmada Cumhur İttifakı’nın oy oranı yaklaşık yüzde 40 civarında ölçülse de, bu kesimin yarısından bile azının bu süreci desteklediğini göstermektedir.



Öte yandan “değerlendirmek için henüz erken” (yüzde 16) ve “fikrim yok” (yüzde 12) diyenlerin toplamı yüzde 28’i bulmakta; bu durum, yargı sürecinin topluma yeterince şeffaf biçimde anlatılamadığına veya kamuoyunun bu konuda bilgiye ulaşmakta zorlandığına işaret etmektedir.

AYNI İDDİALAR AK PARTİ BELEDİYELERİ İÇİN OLSAYDI

Araştırmada “Yolsuzluk iddiaları AK Partili belediye başkanları hakkında olsaydı, sizce aynı işlemler yapılır mıydı yoksa yapılmaz mıydı?” şeklindeki soruya ise katılımcıların yüzde 22’si “Evet, yapılırdı”, yüzde 60’lık bir kesim “Hayır, yapılmazdı” cevabı verdiği ortaya çıkarken kararsızların oranı da yüzde 18 olarak görülmüştür.

Araştırmada her 10 kişiden 6’sının CHP belediyelerine yönelik yapılan gözaltı ve tutuklamaların AK Partili belediye başkanlarına yapılamayacağını belirtmesi, yalnızca CHP ya da muhalif seçmenlerin değil, AK Parti ve MHP seçmenlerinin de önemli bir bölümünün yargı sisteminde çifte standart algısına sahip olduğunu göstermektedir.

CHP BİRİNCİ AK PARTİ İKİNCİ

Araştırmada “Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna kararsızlar ve protesto oyları dağıtıldığında seçmenin yüzde 34,1’i CHP, yüzde 30,8’i de AK Parti derken, diğer partilerin oy oranları ise şöyledir:



MHP yüzde 8,9, DEM yüzde 8,2, İYİ Parti yüzde 5,1, Zafer Parti yüzde 4,8, YRP yüzde 2,4, Anahtar Parti yüzde 2, TİP yüzde 1,3.

Haber3.com Haber Merkezi