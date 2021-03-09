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  4. İstifa eden milletvekili CHP'ye katıldı ?

Cihangir İslam, CHP'ye katıldı

Saadet Partisi'nden geçen yılın mart ayında istifa eden Cihangir İslam, CHP'ye katıldı. İslam'a rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

"Metot ve görüş farklılıkları, bunun yanında vesayetten ari, özgürlükçü, demokratik, çoğulcu, eşitlikçi ve her kesimi kucaklayan bir anlayışın hakim olmasına dair inancım genel anlamda istifa gerekçelerimi oluşturmuştur" sözleriyle geçen yılın mart ayında Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam, CHP'ye katıldı.

İslam'a rozetini bugün (9 Mart 2021), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

İslam'ın katılımıyla CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 136'ya yükseldi.

 

Etiketler Saadet Partisi rozet CHP Kemal Kılıçdaroğlu Cihangir İslam
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