Cinsel İstismar suçlularına af hala masada

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 30 maddelik ikinci paketin 2020 yılı bütçe teklifinin kabulünün ardından yeni yılın başında Meclis’e sunulması bekleniyor. Teklifin Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin yapacağı görüşmede kesinleşeceği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti’li hukukçular ile Adalet Bakanlığı bürokratlarının ikinci infaz paketi üzerindeki çalışmaları sürüyor.

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre cinsel istismar ve tecavüz suçu işleyenlerin tahliye edilme olasılığı, uyuşturucu mahkumları, nafaka gibi konularda kamuoyundaki tepkileri engellemeye dönük iktidar kanadından yapılan ‘pakette yer almıyor’ açıklamalarına karşın bu konular henüz bir karara bağlanmadı.

TECAVÜZE MAĞDURİYET MASKESİ

AK Parti’nin ‘18 yaş altı evlilikler’ nedeniyle hüküm giyenlerin cezalandırılmasını önlemeye dönük ısrarını ikinci yargı paketi ile ilgili hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak ediliyor. Taslak haline getirilen pakette çoğunlukla “tecavüzcü ile evlendirme” ile sonuçlanan ancak AK Parti’nin “erken yaşta yaptığı evlilikler nedeniyle cezaevine giren eşlerin mağduriyeti” olarak açıkladığı düzenlemenin yer aldığı öğrenildi. Eşler arasındaki yaş farkının 10 yıldan az olması ve evliliğin sürmesi koşuluyla bu nedenle hüküm giyenlerin infaz süresinin kısaltılması düşünülüyor.

7 BİN TAHLİYE

AK Parti’nin muhalefetin desteğini arayacağı bu hükmün hayata geçmesi durumunda 7 bin dolayında cinsel istismar ve tecavüz suçlusu salıverilecek. Cebir, şiddet, tecavüz sonucu veya zorla yaptırılan evlilikler kapsam dışında tutulacak. Ancak bunun “tecavüzcüyü af” anlamına geleceğini iddia edenler “zorlama”yı kanıtlamanın güçlüğüne dikkati çekiyor.

NAFAKA FORMÜLLERİ

İnfaz paketinin tartışmalı hükümlerinden biri olan nafaka konusunda da hala çeşitli formüller tartışılıyor. Nafakada “Evlilik süresi kadar ödeme, en fazla beş yıl ödeme ya da evlilik süresinin yarısı kadar ödeme” seçeneklerinin değerlendirildiği bildirildi.

MHP OLDUKÇA ISRARCI

MHP’nin 5 yıl şartlı ceza indirimi konusunda ısrarcı olduğu bildirildi. Bunun kabul edilmesi durumunda öncelikle 30 bin, sonuçta da 130 bin kişinin tahliye edileceği hesaplanıyor. “Terör suçunun” kapsam dışında kalmasını öngören bu düzenlemenin uyuşturucu mahkumlarını da serbest bırakmakla sonuçlanacağına dikkat çekiliyor.

Bu konunun AK Parti içinde de rahatsızlık yarattığı kulislerde dillendirilen konu başlıkları arasında yer alıyor.

MİLYONLARCA KADINI İLGİLENDİRİYOR

Nafaka Hakkı Kadın Platformu, nafaka düzenlemesini önleme ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için siyasi partiler düzeyinde temaslarda bulunuyor. Platform temsilcileri, boşanan kadınlara bağlanan yoksulluk nafakasının 1-5 yıl süreyle ya da herhangi bir yöntemle sınırlandırılmasının milyonlarca ev kadınını mağdur edeceği görüşünü siyasilere aktardı. Görüşmelerde, nafaka bağlanmasına hükmedilen kadınların 250-300 TL’yi geçmeyen nafakaları tahsil edemediklerinin, kadınların şiddet korkusuyla çoğu zaman nafaka istemediklerinin altı çizildi.