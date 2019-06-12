Cübbeli Ahmet Binali Yıldırım'a tepki gösterdi !

Binali Yıldırım’a, İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden, kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’den tepki geldi.



AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a, İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden, kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’den tepki geldi.

Binali Yıldırım’ın Fener Rum Patriği Bartholomeos'un isim gününü kutlarken tartışma yaratacak bir paylaşımda bulunmuştu. Yıldırım, mesajında, “İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği ve İstanbul Başpiskoposu Patrik Bartholomeos’un isim gününü kutluyor, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum”ifadelerini kullandı. Yıldırım Fener Rum Patriği Bartholomeos'u "ekümenik" sıfatıyla selamlarken, daha sonra gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi. Yıldırım sildiği paylaşımdan "ekümenik" ifadesini çıkararak yeniden paylaşması ise dikkat çekti. İlk paylaşımındaki "ekümenik" ifadesini silen Yıldırım sonraki mesajında, “Fener Rum Patriği Sayın Bartholomeos’un isim gününü kutlar, kendisine sağlıklı bir ömür dilerim” demişti.

Sosyal medyada Binali Yıldırım’a çok sayıda tepki gelirken, Cübbeli Ahmet de sosyal medya hesabından, “Müslümanlar şuna i‘tikâd etmelidirler ki; ekümeniğe selâm çakmadan da, millî değerlere zarar vermeden de Allâh-u Te‘âlâ onları kazandırmaya kâdirdir!” ifadeleriyle isim vermeden AK Parti adayı Yıldırım’ı eleştirdi.

İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın Twitter paylaşımları;