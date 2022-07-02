  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Cübbeli Ahmet'ten cenaze çıkışı: ''Bana su bile döktürmediler''

Cübbeli Ahmet'ten cenaze çıkışı: ''Bana su bile döktürmediler''

Cübbeli Ahmet'ten cenaze çıkışı: ''Bana su bile döktürmediler''

Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümüne ilişkin, "Herkes başladı 'Kim Mehdi' demeye. Böyle bir sapıklığa biz nasıl izin veririz?" dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Ünlü şöyle konuştu:

"Efendi hayattayken, ben kalp krizi geçirdim, gidiyordum. Yani ecel belli değildi. Efendi Hazretleri bize 'Evladım yolumu muhafaza edin' diye buyurdu. Biz onun için bu hususta hassasiyetimiz evvelden beri olduğu gibi devam edeceğiz.

Cenazede bir vazife talibi değilim. Bir gece evvel ne ilan ettim. Aile kararıyla şöyle şöyle olacağını burada söyledim size ama mesele o değil. Mesele Efendi Hazretlerimize bir bardak, bakraç cenaze şerefisine su bile döktürmediler. Şimdi yaymışlar cenazeyi o yıkadı. Ne alakası var. Cenazeye su dökenlerde kim var biliyor musun? Bana 'Rus Papazı' diyen Saadettin Ustaosmanoğlu. Efendiye bu kadar iftiraları olunca mecbur cevap verdik. Efendi böyle bir şey demedi kardeşim. Herkes başladı 'Kim Mehdi' demeye. Böyle bir sapıklığa biz nasıl izin veririz? Efendi Hazretleri 'uzak, daha zamanı var' dedi."

Cübbeli Ahmet cenazede gözyaşlarına boğulduCübbeli Ahmet cenazede gözyaşlarına boğulduGüncel

Cemaatin yeni lideri Hasan Kılıç oldu

Öte yandan İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının ardından cemaatin yeni lideri Hasan Kılıç olmuştu. 

Ustaosmanoğlu’nun cenazesi mahkemelik olduUstaosmanoğlu’nun cenazesi mahkemelik olduGüncel
Ustaosmanoğlu'nun ölümü sonrası İsmailağacılar arası kavga yeniden hortladıUstaosmanoğlu'nun ölümü sonrası İsmailağacılar arası kavga yeniden hortladıGüncel

 

Gazete Duvar

Etiketler ismailağa cemaati cübbeli ahmet cenaze
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çölden ''herhalde dünyanın sonu geliyor'' dedirten görüntü
Benzin ve motorine büyük indirim!
Adana'da rüyasında görüp çalışmalara başlayıp petrol buldu
''Şakkadanak ekonomist'' Necmettin Batırel'den ''pes'' dedirten ekonomi yorumu
İmzalar atıldı, toplayın valizleri kutuplara gidiyoruz! Hem de turistik değil, yerleşmeye!
Emine Erdoğan'ın tanıttığı yemek tarifi kitabının maliyeti dudak uçuklattı
Günün güldürmeyen fıkrası: ''Enflasyonu kontrol altına aldık''
En zengin Türkler belli oldu! Listede 4 kadın var
Asgari ücret açıklanırken mikrofon açık kaldı, Erdoğan'ın o sözü olay oldu
İstanbul Havalimanı'ndaki kazık fiyatlar tepki çekti: Bir pizza 530 TL