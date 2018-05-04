Cumhur İttifakı, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya başvurdu

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuruda bulundu.

YILDIRIM: TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ

Başbakan Yıldırım başvuru sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Tarihi bir gün yaşıyoruz. Daha istikrarlı yönetim sistemi için çıktığımız bu yolda bir adımı hayırlısıyla atmış bulunuyoruz. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımız Erdoğan için başvuruyu biraz önce yaptık. Biz bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir, bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Bu ittifakın gerisinde Yenikapı ruhu vardır. Adayımızı belirlerken sadece Türkiye'nin aydınlık geleceği ve milletimiz refahı söz konusu olmuştur. Biz topyekün Türkiye'nin kazanmasını esas alıyoruz."

İNCE'NİN ADAYLIĞINA YORUM: HAYIRLI OLSUN

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yıldırım, "Hayırlı olsun. Bütün adaylar kendi projelerini antalacak meydanlarda. Milletimiz herkesi dinleyecek. Sonunda millet için en doğru kararı verecektir" dedi.

YSK'ye önce MHP Genel Başkanı Bahçeli, ardından da Başbakan Yıldırım geldi. Yıldırım ve Bahçeli'yi, YSK'ye gelişlerinde, Seçim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Murat Özeren, Özel Kalem Müdürü Halit Filiz, AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, MHP'nin YSK temsilcisi Türker Ercan kapıda, YSK Başkanı Sadi Güven de bina içinde karşıladı.



Cumhur İttifakI'na ilişkin protokolün ise saat 14.30'da YSK'ye sunulacağı öğrenildi.