Cumhur İttifakı genişleyecek mi? AK Parti'den Yeniden Refah Partisi açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Merkezinde İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Aday adaylığı sürecine ilişkin müracaatları yüksek sayıda beklediklerini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, “Geçen dönem 7 bin 340 kişi başvurmuştu. Bu dönem ne kadar olacak bakacağız. Ben düşük başvuru beklemiyorum. Bu sefer bir farkla müracaatlarımızı alıyoruz. Her dönem parti için özel aidat beliriyorduk. Bu özel aidatları ödemek suretiyle müracaat ediliyordu. Bu sefer farklı, deprem bölgesi öncelikli. Bölge için AFAD hesapları oluşturuldu. Partimiz özel aidat almasın, onu bağış şeklinde AFAD’ın hesaplarına yatırsın, dekontu getirsin bu şekilde alıyoruz. Erkeklerde 20 bin TL, kadın ya da genç ise 10 bin TL engellilere ise 5 bin TL AFAD'a bağış olarak ödemek suretiyle müracaatta bulanabiliyor. Perşembe günü geç saatlere kadar müracaat alacağız. İstifa etmesi gerekenler perşembe günü 17.00’ye kadar mutlaka istifa etmesi gerekiyor” diye konuştu.

"BAĞIŞ KONUSUNDA BİR ÜST LİMİT KOYMADIK"

Türkiye genelinde aday adaylığı başvuru sayısında net bir rakam olmadığını ve belirli aralıklarla açıklayacağını ifade eden Yavuz, “Ön başvurular esas kayıta geçmediği sürece kesin bir başvuru olarak görmüyoruz. Onların toplamını alarak paylaşalım. Bağış konusunda bir üst limit koymadık. En az 20 bin TL öde gel başvuruda bulun dedik. Ama teşkilatlara da şunu söyledik. Eğer fazla miktarda bağış yapan var ise onun müracaatını alın sorun yok. Belirlenen sınırlardan az bağış yapanların ise kesinlikle başvurusunu kabul etmiyoruz” açıklamasında bulundu.

"PERŞEMBE GÜNÜ SON”

Başvuruların uzatılması hakkında sorulan soruya Yavuz, “Şu an itibariyle perşembe günü geç saatlere kadar alırız müracaatları. Ama perşembeden sonra uzatmama gibi bir niyetimiz var. Perşembe günü son” cevabını verdi. AK Parti seçmenlerine yönelik sosyal medyada yürütülen manipülasyonlara yönelik açıklamalarda bulunan Yavuz, “Bu her dönem oldu. Ama bu dönem fazla oldu. Sosyal medyada şu gibi paylaşımlar var ‘Siz AK Parti'ye oy verin diyorlar. AK Partili biri paylaşım yapıyor imajı veriyorlar. Güya görsel AK Parti'yi düşünüyor ve diyor ki; 'AK Partililer oy verme günü CHP'nin üstüne çarpı at, bundan hiçbir şey olmaz, mührünü de AK Parti'ye vur.' Halbuki bu oy geçersiz olur. Ama bunu milletimiz yemez. Emeklerini sosyal medyada harcıyorlar. Ben karşı tarafta şunu görüyorum. Emek koy alın teri koy, çık sahada çalış, deprem bölgesinde çalış, sandıkta çalış, ama yok. Bir takım kesimler biz masa başında otururuz, dezenformasyonlarla, bir takım manipülasyonlarla sonuç alırız. Bu çalışmanın göstergesi olarak işi tam böyle kurtarmak isteyen bir takım kesimler ‘Kemal Kılıçdaroğlu var ona bir çarpı atın oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan’a verin. Ya da CHP’ye bir çarpı atın oyunuzu AK Partiye verin’. Yani böyle yapılması halinde bu pusulaların geçersiz olacağını bizim seçmeniz çok iyi biliyor. Biz bu tuzağa gelmeyiz. Vatandaş oy kullanırken nereye oy verecekse sadece oraya mührünü vurmalıdır. Pusulaya herhangi bir işaretin, izin olması pusulayı geçersiz kılar. 2 tane pusula olacak seçim günü. Bir pusulada Cumhurbaşkanlığına ilişkin orada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan resminin ve ismini gördüğü bölümün altına mührünü vurmalıdır. 2’nci pusulada parti logoları var. Orada ise mührü olacak AK Parti logosuna mührünü vuracak. Daha sonra ise 2 pusulayı katlayarak sandığa atacak. İnşallah da o gece Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanı seçildiğini göreceğiz. Cumhurbaşkanımızla bu güzel yolcuğumuz devam edecek” dedi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI SEÇMEN OLMA HAKKINDAN MAHRUM BIRAKILAMAZ"

Yeni seçim kanunu hakkında açıklamalarda bulunan Yavuz, “Milletvekili dağılımı var. Hiçbir seçmenin seçmen hakkını yitirmemesi durumu var. Eğer biz o seçim kanunu çıkartmamış olsaydık, bugün birçok insanın seçmen olma hakkından mahrum olduğunu konuşuyor olacaktık. Çünkü adresler kapalı olacaktı. O insanlar seçmen olma hakkını yitirecekti ama o gün bir hüküm koyduk. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı seçmen olma hakkından mahrum bırakılamaz. Adresi kapansa bile yine en son adres olarak gözüken yerden seçmen çıkaracaksın diye hüküm koyduk. Yine eskiden usulsüz seçmen taşımaları vardı. Bu fark edildiğinde seçmenin dondurulmasına karar veriliyordu. Geçen seneki seçimde 88 bin 916 kişinin seçmen kaydı donduruldu. Ama yine kanuna koyduk. Usulsüz seçmen nakli fark edildiğinde seçmen dondurulmasına değil de doğru olan seçmen kaydı nereliyse o seçmen kaydının ora intikal ettirilmesine ilişkin karar verilmesi gerektiğini belirttik” ifadelerini kullandı.

"GÖRME ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN OY KULLANMASINI KOLAYLAŞTIRACAK HÜKÜMLER KOYDUK"

Yeni Seçim Kanunu ile görme engelli vatandaşların oy kullanmasını kolaylaştıracak hükümler koyduklarını hatırlatan Yavuz, “Yine görme engelli vatandaşlarımızın oy kullanmasını kolaylaştıracak hükümler koyduk. Şablon çıkaracak YSK. Görme engelli vatandaşlarımız o şablonu eline alacak. Hiç kimseden yardım alma ihtiyacı hissetmeden kabinde oyunu kullanacak" şeklinde konuştu.

"DEPREMZEDEDE OLSA BAŞKASI DA OLSA SEÇMEN KAYDI NEREDEYSE ORADA OY KULLANACAK"

Depremzedelerin oy kullanmasına ilişkin bilgiler veren Yavuz, “Depremzedede olsa başkası da olsa seçmen kaydı neredeyse orada oy kullanacak. E-Devlet üzerinden beyana dayalı olarak hiçbir belge ileri sürmeden bu kolaylıkları devletimiz sağlıyor. YSK’da benzer kolaylaştırıcı kararlar vermeye başladı. Cuma günü 23.59’a kadar beyan ile kaydını yaşadığı şehre alıyor. Orada oy kullanacak. Aksi takdirde kaydının bulunduğu memlekete gitmek zorunda olacak. Bunu da herkes yapamayabilir. Milli iradenin eksiksiz bir şekilde sandığa yansıması önemli bunun içinde bulunduğu yere seçmen kaydının alınması önemli diyorum” diye konuştu.

Teşkilat temayül yoklaması Pazar günü yapılacağını ifade eden Yavuz, “Pazar günü her şehrimize bir komisyon kuruyoruz. Bu komisyonda bir başkan, üyeleri oluyor ve o komisyon heyeti ile intikal ediyor. Orada temayül yoklaması yapıyor. Oradaki tercihleri de alarak masanın bir kenarına koyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın da olduğu üst komisyonda karar verirlirken teşkilat temayül yoklamasından ve anketlerden yararlanılıyor" dedi.

"BELİRLİ BİR NOKTAYA GELDİK GÖRÜŞME OLUMLU GİDİYOR"

HÜDA-PAR’ın Hizbullahla ilgili ilişkisi olduğu iddiaları sorusuna cevap veren Yavuz “Partiler ittifak yapıyor. Partiler tüzel kişiliğini ortadan kaldırmıyor. Partiler bir partiye dönüşmüyor. Her partinin ayrı tüzüğü ve programı var. Seçim iş birliği yapılıyor ittifak oluşturuluyor. Mesela HÜDA-PAR açıklamasını yaparak ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde her halükarda Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğim diyor.’ Şimdiden tablo ortaya çıktı. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu olacak, bir tarafta ise Recep Tayyip Erdoğan olacak. Daha ittifak oluşmadan kararını verdi HÜDA-PAR. Milletvekilliği seçimlerinde beraber bir güç birliği yapabilir miyiz? belirli bir noktaya geldik görüşme olumlu gidiyor. Bazı manipülasyonlar var 'ben şiddetin her türüne karşıyım' diyor hiçbir şekilde terör örgütleriyle alakam olamaz diyor. Bu kadar net bir tavır var ortada ama yine halen bir takım manipülasyonlara kalkışılıyor. HDP terör ile arasına mesafe koyduğunu hiçbir şekilde söylemen bir parti olmasına rağmen bir sorgulama yapılmıyor. Yani karşı blokta bir sorun var ama dikkati başka yere dağıtalım diye alakasız yaklaşımlar sergilemek suretiyle hedef şaşırtıyorlar.” ifadelerine yer verdi.

"BUGÜN, YARIN HANGİ İSTİKAMETTE ŞEKİLLENECEĞİNİ GÖRECEKSİNİZ"

Yeniden Refah ile ilgili ittifak görüşmelerine ilişkin bilgi veren Yavuz, “Yeniden Refah partililerine teklifimizi götürdük. Kendileri de yetkili kurularda görüşeceklerini ve kararını da en kısa sürede bize bildireceklerini ifade ettiler. Bugün, yarın hangi istikamette şekilleneceğini göreceksiniz. Adımlarını atmaya başladığımız çalışmaların nihayete ereceğini güçlü bir Cumhur ittifakı tablosuyla Cumhurbaşkanımızı yeniden çok bir şekilde yüksek oy oranıyla, yeniden Cumhurbaşkanı seçtirebileceğimizi ön görüyorum. Adımlarımız olumlu bir seyir izliyor. Bugün itibariyle olumsuz bir tablo yok ama neticelendirilmiş bir tabloda yok” açıklamasında bulundu.