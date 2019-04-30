Cumhur İttifakı sallantıda mı ? İki taraftan da çarpıcı sözler

Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş için AK Parti ve MHP’nin bir araya gelmesiyle oluşturulan Cumhur İttifakı'nın geleceği konusunda AK Parti'li ve MHP'li yetkililer Reuters'a konuştu. Yetkililere göre, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerine itiraza dair vereceği karar ittifak belirleyici olacak.

Reuters’a konuşan AK Partili üst düzey bir yetkili, MHP ile ittifaktan beklendiği kadar katkı sağlanmadığını, partinin daha ‘milliyetçi’ bir görüntü vermeye başladığını ve bunun bazı zararlarını gördüklerini belirtti.

“(MHP Genel Başkanı Devlet) Bahçeli’nin seçimde yüzde 18.81 oy aldıkları ifadesi ittifak açısından ortaya çıkan çatlağı büyüttü. Sonuçta MHP bu ittifaktan büyük fayda sağladı, bizden bile fazla” diyen AK Partili yetkili şöyle devam etti: “İstanbul seçimlerinin tekrarı için YSK’ya başvuru yapıldı. Bu karara göre ittifakın durumu da belli olur. Kısa sürede ittifakın nereye evrileceğini söylemek kolay değil ama kırılma artık gözle görülür bir hal aldı.”

Partide bazı önemli isimlerin MHP ile ittifaka net şekilde tavırlı olduğunu kaydeden bir başka AK Partili yetkili, “Bahçeli’nin öngörülmezliği işleri zorlaştırıyor” dedi.

Bazı AK Partili yetkililer, bazı belediye başkanlıklarının kaybedilmesinin sorumlusu olarak MHP’yi gösterirken, AK Parti’nin İzmir adayı Nihat Zeybekçi de dün, “İttifaklar olmasaydı İzmir’de kazanmıştık” demişti.

Reuters’a konuşan MHP’li bir yetkili ise AK Parti ile son dönemde bazı alanlarda farklı değerlendirmelerin iyice su yüzüne çıktığını belirterek, “Bu ittifak bitecekse bitiren taraf biz olmayacağız” dedi.

Başka bir MHP’li yetkili de şöyle konuştu: “‘Cumhur ittifakı’nın birlikteliği devam ediyor. Türkiye için bu birliktelik gerekli. Şu anda bu ilişkiyi bozan taraf biz olmayacağız. Aile içinde zaman zaman uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar olabilir. Biz sorunların büyümesi taraftarı değiliz. YSK’dan beklenen bir İstanbul kararı da var. Burada durumu netleşmesi de gerekli.”

Toplam 600 sandalyenin bulunduğu TBMM’de AK Parti’nin 291, MHP’nin ise 49 milletvekili bulunuyor. İttifakın sona ermesi durumunda bazı düzenlemelerin TBMM’den geçmesi için AK Parti’nin parlamentoda desteğe ihtiyacı olacak.