Cumhur İttifakı'na bir parti daha katılıyor

Cumhur İttifakı'na bir parti daha katılıyor
Güncelleme:

Saadet Partisi Genel Başkan Mahmut Arıkan "Konuşmamız lazım" diyerek Cumhur İttifakı'na katılabileceklerini duyurdu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan canlı yayında dikkat çeken bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uzun bir görüşme yaptıklarını, görüşmenin Türkiye'deki gelişmeler ve Gazze merkezli merkezli olduğunu açıklayan Arıkan, şartların oluşması durumunda Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılabileceklerini ifade etti.

Lider Haber TV'de gazeteci Neşe Berber'in sorularını yanıtlayan Arıkan şöyle konuştu: "Futbol takımı tutar gibi bununla olurum, bununla olmam demeyiz. İlke, prensip ortada. Önce ahlak ve maneviyat, üretime dair kalkınma, şahsiyetli bir dış politika... Bunun alt başlıklarını konuşacağız. Nasıl 74'te konuştuk, nasıl ki 77'de konuştuk, 97'de konuştuk. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli hükümetlerini ortaya koyduk. Konuşmamız lazım. Yine konuşuruz. Bu kesinlikle olur, bu kesinlikle olmaz demiyoruz."

Arıkan, Neşe Berber'in yönelttiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmede ittifak teklifinde bulunup bulunmadığı sorusuna "Hayır böyle bir şey olmadı. Böyle bir teklifte bulunmadı" diye yanıt verdi.

