Cumhur İttifakı'na ''sürpriz'' üçüncü parti iddiası!

Gazeteci Murat Yetkin, bugünkü yazısında AK Parti kulislerinde sürpriz bir sol partinin yakında Cumhur İttifakı’na katılacağı söylemlerinin dolaştığını yazdı.

Murat Yetkin AK Parti çevrelerinde, Demokratik Sol Parti’nin (DSP) Cumhur İttifakı'na katılacağının düşünüldüğünü yazdı.

"DSP'NİN, CHP'Yİ BÖLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR"

"DSP’nin Cumhur İttifakına yanaşması halinde CHP’nin bölüneceğini düşünüyorlar" değerlendirmesinde bulunan Murat Yetkin, "AK Parti yükseliş döneminde bu tür taktiklere başvurmazdı. Şimdi başvuruyor. Çünkü hem ekonomik koşullar zorlaşıyor hem kovit salgınında ipler hükümetin elinden kaçmış izlenimi var hem de muhalefet -doğrusu bastırıyor” görüşünü savundu.

İŞTE, MURAT YETKİN'İN "BİR ŞEHİR EFSANESİ: TÜRKİYE’DE ETKİLİ MUHALEFET YOK" BAŞLIKLI YAZISI:

“AK Parti çevrelerinde DSP’nin yakında kendilerine, Cumhur ittifakına katılacağı yolunda bir umut başlamış durumda. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın 30 Aralık 2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesini, eski Genel Başkan Masum Türker’in son zamanlarda hükümet yanlısı yayınlarda görünmeye başlamasını da buna kanıt gösteriyorlar. Herhalde bu çaba içindekiler DSP’nin Cumhur İttifakına yanaşması halinde CHP’nin bölüneceğini düşünüyorlar. CHP ve İYİ Partiden kopmaları kontrol altındaki medya kanalıyla teşvik ederek muhalefetin altını oyma çabalarında sırada bu olsa gerek.

AK Parti yükseliş döneminde bu tür taktiklere başvurmazdı. Şimdi başvuruyor. Çünkü hem ekonomik koşullar zorlaşıyor hem kovit salgınında ipler hükümetin elinden kaçmış izlenimi var hem de muhalefet -doğrusu bastırıyor”

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