Cumhur İttifakı’nda ‘Atatürk’ çatlağı: Salonu terk ettiler

Bilecik Bozüyük Belediye Meclisi’nde Millet İttifakı üyelerinin, Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik saldırıları kınama bildirisine MHP’liler de destek verince AK Partililer salonu terk etti.

Bilecik Bozüyük Belediye Meclisi toplantısı sonrasında gündem dışı söz alan CHP Grup Sözcüsü Mahmut Fındık, Millet İttifakı olarak hazırladıkları bildiriyi okuyarak destek istedi. Bozüyük’ün CHP’li Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, bildiriye katılmak isteyen parti gruplarını sordu. MHP’li meclis üyeleri bildiriye katılırken AK Parti’li üyeler katılmadı.

AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik saldırıları münferit bir olay olarak değerlendirirken, AK Parti’li Meclis Üyesi Abdurrahman Kırgız da, Ayasofya Camii’nde düzenlenen programda Mustafa Kemal Atatürk’ü kastettiği belirtilen ifadelerin ayet olduğunu iddia etti.

BİLDİRİ OKUNURKEN SALONDAN ÇIKTILAR

CHP, İYİ Parti ve MHP Meclis üyelerince ayakta alkışlanan bildiri metni okunurken AK Parti’liler salonu terk etti.

Bildiride ise şu ifadelere yer verildi:

“Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihi ve kurucu şahsiyetine yönelik özellikle son dönemde artan saldırıları üzüntü, öfke ve milli birliğimiz açısından endişeyle takip ediyoruz.

Bu kapsamda, 28 Mayıs 2021 Cuma günü Ayasofya Camii’nde düzenlenen, devlet erkânının da bulunduğu bir programda, İmam Mustafa Demirkan’ın, Mustafa Kemal Atatürk’ü kastederek kullandığı ifadeleri şiddetle kınıyoruz.

Bu zihniyete ve onun savunucularına şunu hatırlatmak isteriz: Ayasofya’nın bulunduğu İstanbul’u 6 Ekim 1923’te düşman işgalinden kurtaran da, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran da, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’tür.

Tarihimizde İstanbul işgal altındayken, milli mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ‘katli vaciptir’ diye fetva veren işbirlikçi Dürrizade’ler çıkmışsa da bu zihniyetin karşısında duran, “Her kim ki Mustafa Kemal ve Kuva-yi Milliye aleyhine fetva verip, düşmanlık yapar bilin ki, onların damarlarında kâfir kanı akar” diyen Sütçü İmam’lar vardır.

Atatürk’e yönelik bu saldırıları gerçekleştirerek kendi tarihlerine ihanet edenler, ulusal değerlerimizi hedef almaktadır. Bu mesnetsiz saldırılardan en büyük zararı inancımızı görmektedir.

Bozüyük Belediyesi CHP, İYİ Parti, MHP Meclis Üyeleri olarak Atatürk’e yönelik bu saldırıları bir kez daha kınıyor, ortak tarihimize ve değerlerimize karşı ihanet içinde olan bu zihniyetin temsilcilerine karşı hukuki olarak gerekenin yapılmasını talep ediyoruz.”