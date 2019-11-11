Cumhur İttifakı'nda Berat Albayrak krizi !

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirdiği ve çeşitli etkinliklere katıldığı Samsun ziyareti, Cumhur İttifakı’nda krize dönüştü.

Albayrak’ın bir dizi ziyaret gerçekleştirdiği Samsun programına davet edilmemesi nedeni ile MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ve yönetiminin tepkili olduğu öğrenildi.

Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin’in haberine göre, MHP’de Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ve yönetiminde, hiç bir şekilde bakanın programına davet edilmemesinin onur kırıcı olduğu ve Cumhur İttifakı’nın temel değerlerine yakışmadığı düşüncesi hakim.

MHP’DEN AK PartiYE YEREL SEÇİM HATIRLATMASI

MHP İl Başkanı Karapıçak, Sayın bakanın programı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Davet edilmedik” açıklamasında bulunurken, AK Parti’li yetkililer ise, Albayrak’ın ziyaretinin AK Parti İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde değil, banka ve iş çevrelerinin faaliyeti olduğu için MHP’yi davet etmediklerini açıkladılar.

Ancak AK Partili yetkililerin bu açıklaması MHP cephesini tatmin etmedi. MHP’li yöneticiler, “Sayın Albayrak’ın AK Parti’nin ev sahiliğinde ilimize gelmediği söyleniyor. Ancak bakan AK Partili belediye başkanları ile görüşme yaptığı halde bizimle görüşmedi. Biz yerel seçimlerde MHP Teşkilatı olarak gerek Samsun’da gerekse de tekrar edilen İstanbul seçiminde alanda aktif olarak faaliyet gösterdik. Bunu kabul edemeyiz” şeklinde tepkilerini gösterdiler.

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