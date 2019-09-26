Cumhur İttifakı'nda bir kriz daha: MHP'li ismin anılmasını istemedi

Yeni Çağ gazetesinden Fatih Ergin'in haberine göre Cumhur İttifakı’nın ortaklarının arasına Kayserispor girdi. Geçtiğimiz hafta düzenlenen ve bazı ulusal TV’lerin de canlı olarak verdiği Kayserispor’a yardım gecesi için, Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin, “Kendi düzenlediğimiz gece Baki Ersoy’un şovuna dönüştü” dediği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un Kayserispor’a yardım gecesinde canlı yayına bağladığı sırada Kapalı Kale adlı taraftar grubunun Ersoy’a tezahürat yapması, Özhaseki’yi çileden çıkardı. Özhaseki’nin Kulüp Başkanı Erol Bedir'i cep telefonundan arayarak, "Bizim düzenlediğimiz gece Baki'nin şovuna döndü! Böyle saçmalık olur mu? Senin bu taraftara hiç mi sözün geçmiyor? Gerekirse Baki'nin adını ağzına almayacak yeni bir taraftar grubu oluşturalım!" dediği iddia edildi. İddia ile ilgili ise MHP’li Ersoy’dan henüz bir açıklama gelmedi.