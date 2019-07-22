Cumhur İttifakı'nda kriz: ''Ağayı da paşa yı da tanımıyoruz''

Kayseri Melikgazi’de Yavuz Turhal isimli bir vatandaşın pazaryerinde sattığı karpuzlar AK Partili Melikgazi Belediyesi tarafından kepçeyle toplanmış ve Turhal, çektiği bir video ile maruz kaldığı uygulmaya isyan etmişti.

Turhal’ın isyan videosu sosyal medya üzerinden Türkiye’nin gündemine otururken, yaşanan olay Cumhur İttifakı’nın ortakları AK Parti ve MHP’yi Kayseri’de karşı karşıya getirmişti.

MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy karpuzları toplanan pazarcı ile ilgili AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Melikgazi Belediyesi’ne tepki göstermiş, Ersoy’a yanıt ise, AK Parti eski Kayseri milletvekili ve eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’dan gelmişti.

Yaşanan olay ile ilgili MHP’li Baki Ersoy’dan bir çıkış daha geldi. Yavuz Turhal’a yapılan uygulama nedeniyle AK Parti’nin yerel seçimlerde kullandığı “gönül belediyeciliği” sloganının hatırlatılmasına, AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın “gönül belediyeciliğinin ağababası yapıyoruz” demesine MHP’li Ersoy tepki gösterdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ersoy, “Bu şehirde teşkilatımız olarak ‘Ağayı da, paşayı da’ tanımıyoruz. Bizim bildiğimiz tek şey yapılan yanlışlara karşı bu sıkıntılı günlerde Kayserili hemşerimizin yanında olmak ve onlara Allah rızası için hayırlı işler yapabilmek... Bizim Sevdamız Kayseri...” dedi.

İşte o tweet;