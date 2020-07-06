Cumhur İttifakı'nda kriz! AK Partili Özhaseki, MHP'li vekilden şikayetçi!

Kayseri’nin yerel televizyonu TV 1’e açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı’nın nasıl devam ettiği ve sorun yaşanıp yaşanmadığı sorusunu da yanıtladı.

Mehmet Özhaseki’nin bu soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

Birçok konuda MHP’lilerle uyum içinde çalıştıklarını söyleyen Özhaseki, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’dan şikayetçi oldu. Mehmet Özhaseki MHP’li vekil Ersoy için şu ifadeleri kullandı:

Milletvekilleri arasında sıkıntı var mı, evet var. Ara ara Baki Bey’in tweetleri oluyor ya da benzer çıkışları oluyor. Kendisine de söylediğim için söylüyorum, ‘Biraz sakin dur ya Baki Bey’ diyorum. Konuşmamızda hiçbir sıkıntı yok. Kendisine has bir hareket tarzı var. Dileğimiz bu işlerin büyümemesi ve Genel Merkeze şikayet konusu olarak gitmemesi.