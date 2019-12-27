Cumhur İttifakı'nda kriz var: MHP'den AK Parti'ye: ''Bu nasıl ittifak ?''

Yerel seçimlerin ardından AK Parti'de yaşanan kaos, Cumhur İttifakı'na da sıçradı. İktidar partisinde oy düşüşünü durdurmak için yapılan çalışmalar kapsamında MHP ile Cumhur İttifakı'nın kurulmasının katkısının yanında, olumsuz etkileri de incelenirken, MHP'de de ittifaka yönelik eleştiriler ortaya çıktı. MHP'li bir yetkili AK Parti ile ittifaka mecbur ve muhtaç olmadıklarını belirtti.

Yeni Çağ gazetesinden Fatih Ergin'in haberine göre yerel seçimlerde belediyesi AK Parti'den MHP'ye geçen yerlerde görülen Cumhur İttifakı'ndaki ayrışmanın Türkiye genelinde yaşanan bir durum olduğu belirtildi. MHP milletvekillerine seçim bölgelerinden ittifaka dair bir çok şikayetler geldiği ve gelen şikayetlerin çözümü noktasında MHP'li milletvekillerinin sonuç alamadığı kaydedildi.

İktidarın ittifaka rağmen MHP'li belediyelere zorluklar çıkarmayı sürdürdüğünü ifaden MHP kaynakları, kamu kurumlarındaki ihale ve işe alımlarda da MHP'li isimlere ambargo uygulandığını, MHP'li olduğu bilinen memurlara özellikle sendika değişimi noktasında baskı yapıldığını öne sürdü.

"BU NASIL İTTİFAK?"

MHP'li bir kaynak konu ile ilgili, "Parti tabanından her gün AK Parti'ye yönelik şikayetler geliyor. Birçok ilde daire müdürlerinin bile AK Parti İl Başkanı gibi hareket ettiği, milletvekillerimizin, il başkanlarımızın taleplerini dikkate almadığını biliyoruz. Tabandan, 'Bu nasıl ittifak? Hiç bir işimiz halledilmiyor' şeklinde tepkiler yükseliyor. AK Parti bize üstten bakmayı bırakmalı ve teşkilatlarını ve milletvekillerini uyarmalı" dedi.

"İTTİFAK'A MECBUR DEĞİLİZ"

AK Parti'nin MHP'yi Cumhur İttifakı'na muhtaç gördüğünü belirten MHP'li yetkili, "Ancak bu düşüncelerinde yanılıyorlar. Biz Cumhur İttifakı'ndan çekilirsek, AK Parti iktidarı biter. AK Parti ile ittifaka mecbur da, muhtaç da değiliz." dedi.