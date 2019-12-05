Cumhur İttifakı'nda oy kaybı durdurulamıyor !

AK Parti'de oy kaybı durduramazken Saray İttifakı'nda oyların yükseltilmesi için çözüm arayışı sürüyor.



AK Parti yönetiminin yaptırdığı son anketlerde oy düşüşünün sürmesi, Cumhur İttifakı'na üçüncü bir partinin eklenmesi ihtimalini ortaya çıkardı.

Hem partinin hem de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 40'ın altına düşmesi AK Parti'de endişeye neden olurken, parti yönetiminin yeni ittifak formülü üzerinde çalıştığı belirtildi.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN KARŞISINDA YENİDEN İVME KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre; yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren partili bir yetkili, "Oy düşüşünü durdurmak ve hem partimizin hem de sayın Cumhurbaşkanımızın oy oranını yeniden yüzde yüzde 45-50 arasına taşımak için çalışıyoruz.

Bu çalışmalarımızda Cumhur İttifakı'na yeni bir partinin dahil edilmesi fikri de gündeme geldi. Şu an için sadece bir düşünceden ibaret. İttifakımıza dahil edilebilecek herhangi bir partinin oy noktasında ne kadar katkısı olur, onu araştıracağız.

Herhangi bir parti ile ittifak görüşmesi yapmış değiliz. Sadece bir fikir olarak masada duruyor. Millet İttifakı'nın karşısında yeniden ivme kazanabilmek amacıyla böyle bir düşünce ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

İttifaka dahil edilebilecek üçüncü parti için MHP'nin tavrının ne olacağı ile ilgili de konuşan yetkili, "Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın önemini çok iyi biliyor. İttifakın yıpranmaması için özen gösteriyor. O yüzden sorun çıkaracağını düşünmüyorum" dedi.

Diğer taraftan AK Parti'de, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı partilerin Saadet Partisi ile ittifak kurma ihtimalinden rahatsızlık duyulduğu, muhalefet cephesinde Millet İttifakı'nın yanında ikinci bir ittifakın yer almasının AK Parti için ciddi zorluklara neden olacağı belirtildi.