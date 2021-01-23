Cumhur İttifakı'ndaki gizli kriz: ''Bahçeli istedi, Erdoğan reddetti''

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, kulislerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Savunma Bakanı Hulusi Akar’a ilişkin bir isteğinin olduğunu yazdı.

İçişleri Bakanı Soylu ile Adalet Bakanı Gül arasındaki çekişme sürerken farklı gelişmeler olduğunu dile getiren Korkusuz yazarı Ahmet Takan, kulislerdeki çok konuşulacak iddiayı kaleme aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'dan Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı Cumhurbaşkanı birinci yardımcılığına getirmesini istediğini iddia eden Ahmet Takan, " MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı birinci yardımcılığına getirilmesi konusunda çok ısrarcı olduğuydu. Erdoğan pek razı görünmüyormuş…" yazdı.

İşte, Ahmet Takan'ın dikkat çeken o yazısı;

Kameralarımız, şimdi, saray kulislerinde;

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında patlak veren kavga heyecanla takip ediliyor. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın art arda yaptığı ev ziyaretlerinin ardından kabine revizyonu söylentileri yoğunluk kazandı. Ülkücü kökenli bir ismin İçişleri Bakanlığı’na getirebileceği ileri sürülüyor. İddialar arasında en çok ilgimi çeken ise; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı birinci yardımcılığına getirilmesi konusunda çok ısrarcı olduğuydu. Erdoğan pek razı görünmüyormuş…

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