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  4. 18 Aralık 2020 10:52

''Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?'' sorusuna canlı yayında yanıt verdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Olay TV'de katıldığı programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna da yanıt verdi.

''Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?'' sorusuna canlı yayında yanıt verdi
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna canlı yayında yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu "Bir ittifak varsa bu ittifaktan bağımsız hareket ederseniz yanlış yapmış olursunuz. Cumhur İttifakı'nda demokratik kültür yok, Erdoğan aday olacağım dediğinde her şey duruyor. İkinci bir aday asla çıkamaz, çünkü herkes aklını ve emeğini Erdoğan'a borçlu olduğunu düşünüyor.

Evet Millet İttifakı olarak, ittifakı oluşturan siyasi partiler bir araya gelir, konuşulur." dedi. 

Kılıçdaroğlu "Peki istiyor musunuz?" sorusuna ise "Buna ben karar vermem" açıklamasını yaptı.

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